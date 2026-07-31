Perşembe akşamı Inter Turku'ya (Finlandiya) deplasmandaki rövanşta 2-0 mağlup olan favori Türk Süper Lig ekibi, Konferans Ligi elemelerinin 2. turunda havlu atmak zorunda kaldı ve böylece önümüzdeki sezonda uluslararası arenada yer alamayacak.

Geçen hafta oynanan ilk maçta da, Başakşehir için sezonun ilk resmi karşılaşmasında, Şahin'in ekibi hayal kırıklığı yaratmış ve sahasında 1-1'in ötesine geçememişti. Finlandiya Ligi'nde ikinci sırada yer alan rakibiyle oynanan ikinci karşılaşmada (Finlandiya'da takvim yılı esas alınıyor) Türk ekibi 18. dakikada geriye düştü; Turku adına santrfor Jasse Tuominen fileleri havalandırdı. İkinci yarının hemen başında ise Nijeryalı Clinton Jephta ev sahibi ekip adına skoru 2-0'a taşıdı (47.). Devamında Başakşehir maça geri dönmeyi başaramadı.

"Gerçek her zaman sahada ortaya çıkar. Bugün maçın hiçbir anında bir üst tura çıkmayı hak etmedik" diyerek takımının performansını bitiş düdüğünün ardından eleştiren Şahin, şöyle devam etti: "Bugün bu hayal kırıklığını hissetmeliyiz. Bu hepimiz için çok acı verici bir tecrübeydi." Borussia Dortmund'un eski oyuncusu ve teknik direktörü olan Şahin, eski Bundesliga golcüsü Davie Selke'yi (diğerlerinin yanı sıra Bremen, Hertha ve HSV) ilk 11'de sahaya sürmüştü, ancak oyuncuyu hayal kırıklığı yaratan performansının ardından devre arasında oyundan aldı.

Nuri Şahin, Başakşehir'i 5. sıraya taşımıştı

Futbolculuk kariyerinde BVB formasıyla 274 maça çıkan Şahin, 2024 yazında Borussia'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Ancak yaklaşık yarım yıl sonra görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve birkaç aylık aranın ardından Eylül 2025'te sonunda Başakşehir'in başına geçti.





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İstanbul ekibi o dönemde kötü bir sezon başlangıcı yapmıştı, Şahin takımı toparladı ve sonunda 5. sıraya kadar yükseldi; bu da uluslararası futbol umudunu beraberinde getirdi. Ancak bu umut, Konferans Ligi eleme 2. turundaki elenişle birlikte bir anda ortadan kalktı.

Başakşehir'in Süper Lig fikstür başlangıcı oldukça zorlu

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Şahin için şimdi yapılması gereken, kötü geçen resmi maç başlangıcını mümkün olan en kısa sürede geride bırakmak. "Antrenmanlarda çalıştığımız gibi oynamadık. Bu da benim bunu yeterince iyi aktaramadığım anlamına geliyor. Sorumluluk bana ait" diyerek yenilgiyi üstlenen Şahin'in ekibi, iki haftadan biraz fazla süre sonra yeniden sahaya çıkacak. Başakşehir, yeni Süper Lig sezonunun açılışında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Ardından ise Trabzonspor deplasmanı (2. hafta) ve şampiyon Galatasaray ile erken oynanacak mücadele (4. hafta), fikstürün ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor.

Öte yandan Turku, Başakşehir karşısındaki sürpriz başarının ardından Konferans Ligi elemelerinde yoluna bu kez favori olarak devam edecek. Fin ekibi 3. turda Lihtenştayn temsilcisi ve zayıf halka FC Vaduz ile karşılaşacak. Turku'nun lig aşamasına kalabilmesi için turu geçmesi durumunda ardından play-off'ları da aşması gerekecek.