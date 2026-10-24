Manchester City'nin Premier League sezonuna kusursuz başlangıcı, Nicolas Jackson'ın etkili bitiriciliğinin Unai Emery'nin takımına 2-1'lik unutulmaz bir galibiyet getirdiği Villa Park'ta sona erdi. Yenilginin ardından kaptan Ruben Dias, Midlands bölgesinde hayal kırıklığıyla sonuçlanan maçta ev sahibi ekibin taktik değişikliklerine uyum sağlamakta çok yavaş kaldıklarını kabul etti.

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Midlands'te hayal kırıklığı yaratan bir öğleden sonra

Manchester City, sezonun ligdeki ilk yenilgisini aldı ve etkili bir Aston Villa, konuk ekibin kusursuz serisine son verdi. Villa Park'taki karşılaşma, Emery'nin göreve gelişinin dördüncü yıl dönümüne denk geldi. Takımı da Manchester City'ye karşı oynadığı son yedi maçtaki beşinci galibiyetini alarak bu günü kutladı.

İlk gol, Villa kaptanı John McGinn'in Marc Guehi'nin bir anlık konsantrasyon kaybından yararlanmasıyla geldi. Savunmacının topu ayağından açması, McGinn'in Jackson'a pas vermesini sağladı. Jackson, Elliot Anderson'ı geçip güçlü bir vuruşla Gianluigi Donnarumma'yı mağlup ederken soğukkanlılığını gösterdi. Manchester City beraberlik için baskı kurdu ve ikinci yarının başlarında Erling Haaland'ın Iliman Ndiaye'nin sağdan yaptığı ortaya yükselip kafayla attığı golle karşılık verdi. Ancak eşitlik yalnızca sekiz dakika sürdü. Jackson, oyuna sonradan giren Ibrahim Mbaye'nin yerden gönderdiği topa tek vuruş yaparak kalecinin sol elinin altından ağları buldu.

Tutuk başladıkları maçı değerlendiren kaptan Dias, takımın karşılaşmanın gerektirdiklerine uyum sağlamakta zorlandığını kabul etti. TNT Sports'a konuşan Portekizli millî futbolcu şunları söyledi: “Sinir bozucu. Çok mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İlk yarının ilk 10-15 dakikasında oyuna girmemiz zaman aldı. Sahaya dizilişlerini değiştirdiler, bu yüzden uyum sağlamamız zaman aldı. Ama mücadele ettik, fırsatlar bulduk ve onlar iki geçiş hücumunda iki gol attı. Çok etkiliydiler. Geliştirmemiz gereken yönler var, daha iyisini yapmalıyız.”

Taktiksel zorluklar ve geçiş hücumlarından gelen goller

Opta'ya göre Aston Villa, Aralık 2016'da Liverpool'dan bu yana Manchester City'ye karşı üst üste üç Premier Lig maçı kazanan ilk takım oldu. Ayrıca Emery'nin ekibi, Şubat 2023'te Tottenham'dan bu yana Manchester City'ye karşı evinde üst üste dört lig galibiyeti alan ilk takım oldu.

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Dias, ikinci golün zamanlamasının takımın morali açısından önemli bir darbe olduğunu kabul ederken sonuca rağmen mücadeleyi sürdürdükleri için takım arkadaşlarını övdü. Dias, “Olan oldu. Ne olursa olsun buna karşılık vermemiz gerekiyor,” dedi ve ekledi: “Takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi. İkinci gol zordu çünkü beraberlik golümüzden çok kısa süre sonra geldi. Mücadeleyi sürdürdük ve fırsatlar yaratmaya çalıştık. Bizim günümüz değildi ama yolumuza devam ediyoruz. Birçok kez tehlikeli olduğumuzu hissettim. Son vuruşu yapamasak da tehlikeli bölgelere girdik fakat oyunumuzu oynayamadık. Sonuna kadar mücadele ettiğimiz için arkadaşlarımı takdir etmek istiyorum.”

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Puan durumuna etkisi ve Chelsea'nin rekoru

Galibiyet, Aston Villa'ya büyük bir moral verdi. Premier Lig sezonundaki ilk iç saha galibiyetini alan ekip, 11 puanla altıncı sıraya yükseldi. Manchester City ise bu yenilgiye rağmen 21 puanla liderliğini korudu ve averajla Arsenal'ın önünde kaldı.

Manchester City'nin yenilgisi, tarihi bir Premier Lig rekorunun da korunmasını sağladı. Jose Mourinho'nun unutulmaz Chelsea takımı, 2005-06 sezonunda elde ettiği üst üste dokuz galibiyetle bir sezona başlayan tek takım olmayı sürdürüyor. Manchester City'nin Villa Park'ta bu sayıya ulaşamamasıyla Chelsea'nin efsanevi rekoru bir sezon daha kırılamadı.

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Sırada Brighton sınavı var

Manchester City'nin bu yenilgi üzerinde uzun süre düşünmeye vakti olmayacak. Önümüzdeki hafta Brighton ile iki kez karşılaşacak. Enzo Maresca'nın ekibi, çarşamba günü Lig Kupası'nın dördüncü turunda Brighton'ı ağırlayacak, ardından cumartesi günü Premier Lig'de rakibini yeniden Etihad Stadyumu'nda konuk edecek.

Gelecek maçlarla ilgili Dias sözlerini şöyle tamamladı: “Yine üst düzey bir takım. Farklı bir oyun tarzları var, bu yüzden buna uyum sağlayacağız. Ardından kendimize odaklanacağız. Asıl mesele bu: mücadele ruhumuz ve kazanma isteğimiz.”