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Jamal Musiala, 1. FC Köln karşısında sahalara döndü. Max Eberl ve Vincent Kompany, maçın ardından Karl-Heinz Rummenigge'nin aksine Musiala'yı savundu.

23 yaşındaki hücum yıldızı, şu sıralar Bayern Münih'te hakkında en çok konuşulan isim olabilir. Kulüp yöneticilerinin Musiala'ya ilişkin görüşleri ise birbirinden çok farklı. Uli Hoeneß ve Jan-Christian Dreesen son günlerde endişelerini dile getirirken, Rummenigge de Köln ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından benzer açıklamalarda bulundu .

Rummenigge, Musiala'nın eski performans düzeyine dönememesi halinde, "Bildiğimiz kadarıyla bu statta sık sık sergilediği seviyeye yeniden ulaşması ne yazık ki zor olacak gibi görünüyor" diyerek "bu tutarların, kusura bakmayın, artık karşılanamayacağını" söyledi.

Hoeneß ve Dreesen'in ardından Rummenigge de böylece Musiala'ya maaşından gönüllü olarak feragat etme ihtimalini dolaylı biçimde işaret etmiş oldu. Eberl ve Kompany ise durumu öncelikle sportif açıdan değerlendirmek istedi ve Musiala'nın Allianz Arena'da başarılı bir geleceği olacağına inandıklarını ortaya koydu.

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Max Eberl ve Vincent Kompany, Jamal Musiala hakkında ne söyledi?

Eberl, maçın ardından "Endişelenmek anlaşılır bir şey. Özellikle de yaşananlar yaşandıktan sonra" dedi. "Ama onu antrenmanlarda görüyoruz. Bütün zorluklara rağmen son 16 ya da 17 aylık süreci nasıl geçirdiğini de görüyoruz."

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Eberl sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların hiçbiri böyle genç bir oyuncunun ritim bulmasını sağlayacak şeyler değil. Onu gördüğümüzde, dinlediğimizde ve hissettiğimizde yeniden o seviyeye çıkabileceğine inanıyoruz." Böylece Rummenigge ve diğerlerine dolaylı olarak karşı çıkan Eberl, "Biz sportif açıdan farklı bir inanca sahibiz" dedi.

Kompany de aynı görüşü dile getirdi: "Bu kulüpte çok net bir rolüm var. Teknik direktör, oyunculara inanan kişi olmalı. Bunu başarabilirsek herkes kazanır."

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Kompany şöyle devam etti: "Jamal formunu ve seviyesini yeniden bulursa Bayern Münih kazanır. Taraftarlar ve sanırım Almanya futbolu da kazanır. Çünkü o özel bir oyuncu. Benim rolüm bu. Bir teknik direktör başka bir şey söyler ya da yaparsa, bana göre bu bir sorundur."

"Yıldız oyuncularımızın hemen fark yaratmasını bekleyemeyiz. Lucho Diaz gelecek hafta 20 dakika oynarsa maçı hemen belirlemesini bekleyemeyiz. Bu gerçekçi değil. Jamal Musiala yeniden takıma uyum sürecinde, Lucho da yakında yeniden bu sürece girecek. Şu anda mesele diğer oyuncular. Bir noktada bu oyuncular yeniden yüzde 100 maç kondisyonuna ulaşacak ve biz de bundan yeniden keyif alacağız."