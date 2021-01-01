Bizim çocuklar toplanıyor, Londra vizeleri hazır!

A Milli Takım'ın futbolcuları, Euro 2020 öncesi ilk etap çalışmaları için Antalya'ya gelmeye başladı.

EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takım, ilk etap çalışmaları için Antalya'da bir araya gelmeye başladı.

Mert Günok, Gökhan Akkan ve Halil Akbunar da havalimanında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mert Günok ne dedi?

"Bizim için gecikmeli bir kamp dönemi oldu. Geçen sene pandemiden dolayı yapılamayan turnuvayı, bu sene inşallah sağ salim bitireceğiz."

"Başarılı olmak en büyük dileğimiz. Bunun için de iyi ve genç bir takımımız var. Herkes çok istekli ve arzulu. İyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum."

"İngiltere vizemizi aldık. Bırakmadık, oraya gideceğimize inanıyoruz. Bizim için stadyumlar önemli. Benim için de İngiltere'nin her zaman gönlümde ayrı bir yeri vardır. Wembley'de olmayı planlıyoruz ve umuyoruz. İnşallah da orada olacağız."

"İddialı bir şekilde Roma'ya gideceğiz. İtalya maçının başlangıç olması avantaj da dezavantaj olarak da görülebilir ama o maçtan alacağımız skor öz güven açısından bizim için etkileyici olacaktır. Ben kendi adıma çok umutluyum. Takımımızdaki bütün oyuncuların da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum."

Halil Akbunar ne dedi?

"İnşallah güzel bir kamp dönemi geçireceğiz. Benim de ikinci kampım olacak."

"Umut ediyorum, inşallah 1 Haziran'da son kadroda da kalmak istiyorum."

"Çok güçlü bir jenerasyonumuz var. İnşallah turnuvada da başarılı olacağımıza inanıyorum."

Gökhan Akkan ne dedi?

"Burada olmak bizim için mutluluk. Çok iyi bir milli takımımız var. İnşallah geniş kadro sonunda da kadroda bulunup Avrupa Şampiyonası'nda takımımızla birlikte olmak istiyoruz. Bu iyi takımın içerisinde iyi şeyler başarmak istiyoruz."

"Gruba baktığımız zaman rakiplerimiz zorlu ama daha önce oynadığımız büyük maçlarda, ne kadar iyi oynadığımızı, ne kadar iyi olabileceğimizi zaten gösterdik."

"Zorlu maçları sevdiğimizi de gösterdik. İnşallah aynı şekilde, aynı konsantrasyonla oynayıp, gruptan lider çıkmayı istiyoruz."

A Milli Takım'ın takvimi

İtalya maçı sonrasında oynayacağı iki maçı Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak olan Şenol Güneş'in öğrencileri, turnuva öncesinde üç hazırlık maçı yapacak.

3 Haziran Perşembe günü Moldova ile oynayacak Türkiye, 27 Mayıs'ta Azerbaycan ile karşılaşacak. 31 Mayıs'ta oynanması planlanan Kuzey İrlanda karşılaşması ise Kuzey İrlanda'nın pandemi süreci nedeniyle Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle iptal edilirken, yeni bir hazırlık maçının planlanması bekleniyor.

A Milli Takım kadrosunda kimler var?

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Hücum: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.