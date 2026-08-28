"Evet, bizi şüpheye düşürdü. Bunun nasıl gerçekleştiği de öyle. Bunu ona açıkça söyledim. O da bunu elbette son derece profesyonelce karşıladı ve bunu anlıyor, ama doğal olarak buna pek sevinmedi", diyerek Avusturyalı, bu alt kademe kararını açıkladı. "Gerçek şu ki: Bizi şüpheye düşürdü ve biz de şimdi kararımızı verdik."

Santos için işler şu sıralar hiç de yolunda gitmiyor. Brezilyalı kaleci, son hazırlık maçında Brentford FC'ye karşı alınan yenilgide tam yedi gol yedi ve özellikle ikinci golde iyi bir görüntü vermedi. Ancak 23 yaşındaki oyuncu geçmişte de defalarca zaaflarını ortaya koymuştu.

"Düşündük. Buraya gelmeden önce ben de düşündüm. Ama aynı zamanda herkese kendini gösterme fırsatı vermek istedim. Brentford maçından sonra da bizim için net şekilde bir bir numara aradığımız belli oldu", dedi Hütter.

Frankfurt, Atubolu transferini resmen tamamladı

Ancak uzun vadede yedek kaleci Michael Zetterer'in de Frankfurt kalesindeki çözüm olması beklenmiyor. Bunun yerine SGE, Noah Atubolu'na yöneldi. Eintracht'ın cuma günü açıkladığı üzere kaleci, SC Freiburg'dan kiralık olarak Frankfurt'a transfer oldu.

Sky'ın aktardığına göre iki kulüp ayrıca satın alma zorunluluğu konusunda da anlaşmaya vardı. Buna göre SGE'nin gelecek yaz Atubolu için 13 milyon euro ödemesi gerekecek. kicker ise buna karşılık 1 milyon euro kiralama bedeli ve 12,5 milyon euroluk satın alma zorunluluğundan söz etti. Başarıya bağlı bonuslarla toplam bedel 16 milyon euroya kadar çıkabilir.

Eintracht için yeni Bundesliga sezonu cumartesi günü Union Berlin deplasmanında oynanacak maçla başlayacak (15.30).