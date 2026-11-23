Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, hakemlerin hem Real Madrid'i hem de Barcelona'yı kayırdığı iddiasında bulunan Villarreal orta saha oyuncusu Santi Comesana'ya sert yanıt verdi. PSV ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan Portekizli teknik adam, Comesana'yı “hafıza kaybı” yaşamakla suçladı ve Real Madrid'in Barcelona'nın Negreira davasıyla aynı kefeye konulmamasını istedi.

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Mourinho'dan Comesana'nın hakem iddialarına yanıt

Mourinho, Villarreal orta saha oyuncusu Comesana'ya sert bir yanıt verdi. Comesana kısa süre önce La Liga'da hakemlerin hem Barcelona'yı hem de Real Madrid'i kayırdığını ima etmişti . Real Madrid'in PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında konuşan Mourinho, bu karşılaştırmayı kesin bir dille reddetti. Portekizli teknik adam, kendi takımının aleyhine verilen son kararların bunun aksini gösterdiğini savundu.

Mourinho'nun sözleri, İspanyol futbolunda hakem kararları üzerine süren tartışmaları yeniden alevlendirdi. Real Madrid'in hakemlik tartışmalarında ezeli rakibiyle aynı kefeye konulmasını kabul etmeyeceğini açıkça belirtti.

Portekizli teknik adam Comesana'yı “hafıza kaybı” yaşamakla suçladı

Mourinho, Comesana'nın savını çürütmek için doğrudan Real Madrid'in Villarreal ile oynadığı önceki maça işaret etti. O karşılaşmada takımının aleyhine yaşanan belirli pozisyonları gazetecilere hatırlattı.

20Minutos'un aktardığına göre Mourinho, “Hafıza kaybı yaşıyor çünkü Real Madrid'e karşı oynadıkları maçta skor 2-0'ken ve maç bitmişken bir gol iptal edildi, Vinicius kırmızı kart gördü ve Real Madrid 20 dakika ile sekiz dakikalık uzatma süresini on kişi oynadı” dedi20Minutos.

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Real Madrid teknik direktörü, Comesana'nın kulübünü Barcelona'yı çevreleyen ve devam eden hakemlik soruşturmalarıyla ilişkilendirmesine de sert tepki göstererek şunları söyledi: “En kolay şeyi yapıp ikisini aynı torbaya koymayı seviyor. Bunu yapsın ama Negreira konusunda değil; bizi o torbanın dışında bıraksın. Saçmalamak ya da bu küçük şeyler konusunda hafıza kaybı yaşamak istiyorsa bu büyük bir mesele değil.”

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Sıkışık maç takvimi

Hakem tartışmasının yanı sıra Mourinho, basın toplantısında İspanya'daki yoğun maç takvimine de değindi. “Her şeye para karar veriyor” sözlerini kullanan Mourinho, iş yükünden şikâyet eden oyunculara karşı çıktı ve greve gitmek isteyenlere yüzde 50 maaş kesintisi önerilebileceğini söyledi.

Mourinho, “Parayı istiyorsak çok çalışmalı ve risk almalıyız; hayat böyle” diye ekledi. “Çok fazla maç oynadığımız için herhangi bir oyuncu greve gitmek istiyorsa ona yüzde 50 daha az kazanma seçeneğini sunabiliriz.”

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PSV maçına hazırlık

Real Madrid şimdi yeniden PSV ile oynayacağı Avrupa maçına odaklanıyor. Mourinho'nun takımı, PSV'yi ağırlayacağı maçta tüm kulvarlarda üst üste onuncu galibiyetini almayı ve eleme aşamasına doğrudan katılmanın yolunu açmayı hedefliyor.