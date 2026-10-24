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imago-sport-1084945369.jpgSOPA Images
Çeviri:

"Bizi de yoran bazı şeyler var": Mourinho, hakem tartışmasıyla ilgili Barcelona yıldızına yanıt verdi

J. Mourinho
F. Lopez
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Portekiz
İspanya

Portekizli teknik direktör: Camp Nou da diğer stadyumlar gibi

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, takımının kupa yarışındaki şanslarına ve maçı yönetecek hakemle ilgili tartışmalara değindi.

Mourinho'nun açıklamaları, İspanya Ligi'nin onuncu haftasında "Camp Nou" sahasında oynanacak merakla beklenen Barcelona karşılaşması öncesinde bugün cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında geldi.

Mourinho, Real Madrid'in kupa kazanma kapasitesine güveniyor

Mourinho'ya, El Clasico karşılaşmasının Real Madrid'in bu sezon kupa kazanma kapasitesini anlamak için gerçek bir sınav olup olmadığı sorulduğunda, Portekizli teknik direktörün yanıtı kesin oldu. İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre şöyle dedi: "Hayır, Mourinho'yla birlikte Real Madrid kupalar kazanır."

Mourinho'nun itirazı hakemin ismine değil

Real Madrid teknik direktörü, El Clasico'nun yönetiminin hakem Munuera'ya verilmesine ilişkin dolaşan haberlere de değindi. Munuera'nın, İspanya'da Hakem Teknik Komitesi'nin eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın oğluna yapılan ödemelerle ilgili tartışmayla ilişkilendirildiği haberleri gündemde.

Mourinho, hakemin kimliğine ilişkin gündeme gelenler karşısında şaşırdığını belirtti ve itirazının bizzat hakemin ismiyle ilgili olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Hakemin ismi beni asla rahatsız etmez. Hakemin iyi olduğu prensibinden yola çıkarım, ama beni rahatsız eden şey kuralların ihlal edilmesidir."

Elde ettiği bilgilere göre konunun hâlâ bir belirsizlikle çevrili olduğunu ekleyen Mourinho, son haftalarda farklı isimlerin gündeme getirildiğine, ancak kulüp içinden belirli bir hakemin atanmasının reddedildiğine dair bir teyit almadığına işaret etti.

Belirtmek gerekir ki İspanya Federasyonu daha sonra Munuera'nın El Clasico'nun hakemi olarak atandığını açıkladı.

Fermin'in açıklamalarına kısa yanıt

Mourinho'ya, Barcelona oyuncusu Fermin Lopez'in, hakemler hakkında sürekli konuşulmasının yorucu bir hal aldığına işaret ettiği açıklaması sorulduğunda, Portekizli teknik direktör net bir ima taşıyan kısa bir yanıtla yetinerek şöyle dedi: "Ne diyebilirim ki? Bizi de yoran başka şeyler var ve bunlar hâlâ yaşanmaya devam ediyor."

Camp Nou, El Clasico'ya ek bir heyecan katar mı?

Maçın "Camp Nou" sahasında oynanmasının ve bunun kendisine ekstra bir heyecan dozu verip vermediğinin sorulması üzerine Mourinho, bunun başka bir statta oynamaktan farklı olmadığını vurgulayarak sahanın önemini azaltan bir yaklaşım sergiledi.

Şöyle konuştu: "Durum sanki başka herhangi bir sahada oynuyormuşuz gibi. Büyük bir kaliteye sahip bir takımdan söz ediyoruz, ama bundan fazlası değil."

#
PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
K
K
K
K
K
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
K
K
K
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
K
K
B
K
K
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
K
K
K
K
K
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
K
B
K
K
K
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
B
K
K
B
K
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
K
B
K
B
B
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
B
K
B
K
B
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
K
K
B
K
K
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
K
B
B
K
K
12
ElcheElcheELC
102441317-410
K
B
B
K
K
13
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
B
K
K
K
K
14
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
K
B
B
B
K
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
B
K
K
K
B
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341219-79
K
B
B
K
K
17
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
K
B
K
K
K
18
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
K
B
K
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
B
B
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
B
K
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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