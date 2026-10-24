Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, takımının kupa yarışındaki şanslarına ve maçı yönetecek hakemle ilgili tartışmalara değindi.

Mourinho'nun açıklamaları, İspanya Ligi'nin onuncu haftasında "Camp Nou" sahasında oynanacak merakla beklenen Barcelona karşılaşması öncesinde bugün cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında geldi.

Mourinho, Real Madrid'in kupa kazanma kapasitesine güveniyor

Mourinho'ya, El Clasico karşılaşmasının Real Madrid'in bu sezon kupa kazanma kapasitesini anlamak için gerçek bir sınav olup olmadığı sorulduğunda, Portekizli teknik direktörün yanıtı kesin oldu. İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre şöyle dedi: "Hayır, Mourinho'yla birlikte Real Madrid kupalar kazanır."

Mourinho'nun itirazı hakemin ismine değil

Real Madrid teknik direktörü, El Clasico'nun yönetiminin hakem Munuera'ya verilmesine ilişkin dolaşan haberlere de değindi. Munuera'nın, İspanya'da Hakem Teknik Komitesi'nin eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın oğluna yapılan ödemelerle ilgili tartışmayla ilişkilendirildiği haberleri gündemde.

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Mourinho, hakemin kimliğine ilişkin gündeme gelenler karşısında şaşırdığını belirtti ve itirazının bizzat hakemin ismiyle ilgili olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Hakemin ismi beni asla rahatsız etmez. Hakemin iyi olduğu prensibinden yola çıkarım, ama beni rahatsız eden şey kuralların ihlal edilmesidir."

Elde ettiği bilgilere göre konunun hâlâ bir belirsizlikle çevrili olduğunu ekleyen Mourinho, son haftalarda farklı isimlerin gündeme getirildiğine, ancak kulüp içinden belirli bir hakemin atanmasının reddedildiğine dair bir teyit almadığına işaret etti.

Belirtmek gerekir ki İspanya Federasyonu daha sonra Munuera'nın El Clasico'nun hakemi olarak atandığını açıkladı.

Fermin'in açıklamalarına kısa yanıt

Mourinho'ya, Barcelona oyuncusu Fermin Lopez'in, hakemler hakkında sürekli konuşulmasının yorucu bir hal aldığına işaret ettiği açıklaması sorulduğunda, Portekizli teknik direktör net bir ima taşıyan kısa bir yanıtla yetinerek şöyle dedi: "Ne diyebilirim ki? Bizi de yoran başka şeyler var ve bunlar hâlâ yaşanmaya devam ediyor."

Camp Nou, El Clasico'ya ek bir heyecan katar mı?

Maçın "Camp Nou" sahasında oynanmasının ve bunun kendisine ekstra bir heyecan dozu verip vermediğinin sorulması üzerine Mourinho, bunun başka bir statta oynamaktan farklı olmadığını vurgulayarak sahanın önemini azaltan bir yaklaşım sergiledi.

Şöyle konuştu: "Durum sanki başka herhangi bir sahada oynuyormuşuz gibi. Büyük bir kaliteye sahip bir takımdan söz ediyoruz, ama bundan fazlası değil."