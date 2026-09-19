"Bizi biraz şaşırtıyor": Fermin, Barcelona'nın dengelerini değiştiren Raphinha sürprizini açıkladı

Barcelona orta saha oyuncusu Fermin Lopez, takımın "Sanchez Pizjuan" Stadı'nda Sevilla karşısında aldığı galibiyet sırasında ortaya koyduğu performansı övdü ve oyuncuların lige lider ve kusursuz bir sicille milli araya girmekten duyduğu mutluluğu vurguladı.

Fermin, maçın ardından Barcelona'nın top kaybının hemen ardından yüksek pres yapma yönündeki teknik direktör talimatları doğrultusunda çalıştığını belirtti ve şunları ekledi: "Hepimiz tek bir takım olarak çalışıyoruz ve ortaya koyduğumuz işten memnunuz."

İspanyol orta saha oyuncusu, üst üste ikinci maçında da hat-trick yaparak gol sayısını 7 maçta 12'ye çıkaran ve İspanya Ligi gol krallığı listesinin başına geçen Raphinha'nın parlak performansından hayranlıkla söz etti.

Fermin, Brezilyalı takım arkadaşı hakkında şunları söyledi: "Raphinha bizi biraz şaşırtıyor çünkü daha önce hiç 9 numara forvet pozisyonunda oynamamıştı. Mükemmel bir oyuncu ve herhangi bir hücum pozisyonuna uyum sağlayabiliyor; ona topu veriyoruz, o da ağlara gönderiyor."

Fermin ayrıca, sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırmasının ardından İspanya Milli Takımı kadrosuna dönmesini de kutladı ve turnuvada yer alamamanın kendisi için zor olduğunu, ancak sezona iyi bir başlangıç yaptıktan ve yeniden milli takıma döndükten sonra mutlu hissettiğini vurguladı.