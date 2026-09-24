Yemen kamuoyunun alışık olmadığı öfkeli bir üslup ve özür dolu bir tonla sessizliğini bozan Cezayirli Nureddin Veled Ali, oyuncularına ateş püskürdü. Felaketle sonuçlanan ilk maçın 90 dakikasından bile azı geçmişken teknik direktör basit bahaneler aramadı; aksine doğrudan ve sert bir suçlamada bulunarak yaşananları "toplu ihmal" olarak nitelendirdi. Yemen'in Körfez Kupası 27'deki serüvenine 4 gollük onur kırıcı bir Birleşik Arap Emirlikleri mağlubiyetiyle veda edilen kara bir geceydi.

Yemen A Milli Futbol Takımı'nın Cezayirli teknik direktörü Nureddin Veled Ali, Cidde'de düzenlenen "Körfez 27" Arap Körfez Kupası ikinci grup mücadelesinin ilk hafta karşılaşmasında perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri karşısında 4-0'lık ağır yenilginin sorumluluğunu yükleyerek oyuncularına sert bir eleştiri yöneltti.

Maçın ardından düzenlenen fırtınalı basın toplantısında Cezayirli teknik direktör, takımı desteklemek için tribünleri dolduran Yemenli taraftarlardan açıkça özür diledi ve şöyle konuştu: "Maalesef, orada bulunan taraftarlarımıza şunu söylüyoruz: Bizi affedin, bugünkü maçın başlığı ihmaldi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularla bu konuyu, özellikle savunma tarafını konuştum; yüksek bireysel kalite ve yeteneklere sahip oyuncuları olan bir takım karşısında. İnşallah gelecek daha iyi olur."









Sorumluluğu üstleniyorum

Veled Ali yalnızca savunma tarafında kalmadı; aksadığın tüm hatlarda genel olduğunu vurgulayarak son derece açık bir ifadeyle ekledi: "İhmal savunmadan hücuma kadar toplu bir ihmaldi ve bu sorumluluğu üstleniyorum. İnşallah tepki olumlu olur."

Cezayirli teknik direktör, oyuncularının deneyimsizliğini hatırlatarak şokun etkisini hafifletmeye çalıştı ve bu yenilgi sayfasının bir an önce kapatılması gerektiğini belirterek şöyle dedi: "Geçmişi düşünmeye geri dönmemeliyiz, deneyimli oyuncularımız yok ve bu yenilgiden bir sonraki maçta rekabet edebilmek için ders çıkarmalıyız."

Bu sonuçla Birleşik Arap Emirlikleri, 3 puanla ikinci grubun lideri oldu ve ikinci hafta Bahreyn Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Yemen Milli Takımı ise Katar Milli Takımı ile karşılaştığında rotayı düzeltmek için son bir fırsata sahip olacak. Her iki maç da önümüzdeki pazar günü oynanacak.







