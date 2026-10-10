Paris Saint-Germain'in eski oyuncusu ve mevcut yorumcu Jerome Rothen, Paris ekibinin teknik direktörü Luis Enrique ile Fransa Milli Takımı teknik direktörü Zinedine Zidane'a, Ousmane Dembele'nin son uluslararası ara döneminde Fransa ile sergilediği performansı övmeleri nedeniyle sert bir eleştiride bulundu. Rothen, oyuncuları aşırı savunmanın onlara fayda sağlamadığını ve beklenen performansı veremediklerinde seviye düşüşlerinin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dembele, Fransa Milli Takımı ile son maçlardaki görevlerinde zor bir dönem geçirmişti; gerek alışılmış pozisyonunda gerekse Belçika karşısında sağ kanatta oynadığında umulan seviyede görünmedi. Aynı dönemde sezon başında Paris Saint-Germain ile de en iyi performansını ortaya koyamadı.

2025 Ballon d'Or sahibi Dembele, Paris Saint-Germain ile farklı kulvarlarda çıktığı yedi maçta iki gol atıp 4 asist yaptı.

Maruz kaldığı eleştirilere rağmen Zidane, İtalya ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından oyuncusunu savundu ve ilk 11'de başladığı iki maçta ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu vurguladı.

Zidane şunları söyledi: "İlk 11'de başladığı iki maçta onu iyi buldum. Sahada yaptıklarından memnunum. Ousmane kendi alışılmış tarzıyla oynuyor, çok hareket ediyor ve çoğu zaman pozisyonundan ayrılıyor; bizim için önemli olan da bu. Çoğunlukla gollere bakılır ama ben olaylara farklı bir açıdan bakıyorum. Onu eleştirecek pek bir şey yok."

Rothen: "Bize aptal muamelesi yapmayın"

Dembele'ye verilen destek Luis Enrique tarafından da sürdü. Enrique, oyuncunun uluslararası ara dönemindeki performansını "etkileyici" olarak nitelendirdi ve bu açıklamalar Rothen'in öfkesini çekti.

Paris Saint-Germain teknik direktörü dün cuma günü düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Bana göre her zamanki gibi etkileyiciydi. Farklı bir oyuncu; bilet parası verip onu sahada izlemek konusunda gönlünüz rahat olabilir. Her zaman yeteneklerini göstermeye, şut çekmeye ve takım arkadaşlarıyla iletişim kurmaya hazır. Çok iyiydi."

Ancak Rothen bu övgüyü kabullenmedi ve teknik direktörlerin olumlu açıklamalarının oyuncunun gerçekte ortaya koyduğunu yansıtmadığını savunarak performans değerlendirmesinde daha fazla samimiyet talep etti.

"RMC" radyosunda şunları söyledi: "İşlerin iyi gittiğini, hatta bek oyuncularının performansının bile iyi olduğunu söyleyen açıklamalar yapan Zidane'dan bahsediyoruz. Hayır, her şey bu kadar iyi değildi. İyi giden şeyler de vardı, iyi gitmeyenler de. Bize aptal muamelesi yapmayın, tek istenen samimiyet."

Şöyle devam etti: "Ousmane Dembele gibi bir oyuncunun, milli takım teknik direktörünün ondan memnun olduğunu ve Luis Enrique'nin onu etkileyici bulduğunu duymaya ihtiyacı olduğunu mu sanıyorsunuz? Isınmadan itibaren oyuncu, zihnen hazır olup olmadığını, maça odaklı olup olmadığını ve iyi bir performans sergileyip sergileyemeyeceğini hisseder."

Rothen sözlerini şöyle sürdürdü: "Dembele'nin şu anda pek çok şeyle mücadele ettiği kesin. Paris Saint-Germain ile sezon başlangıcının iyi olmadığını ve yeteneğinin seviyesinde olmadığını kabul etmek gerekir. Fransa Milli Takımı ile oynadığı dört maç ise kesinlikle ortaya koyabileceği seviyede değildi. Sonuçta Ballon d'Or sahibi."

Eski oyuncu, Dembele hakkında kesin bir hüküm vermediğinin altını çizerek, geçirdiği zor döneme rağmen onun yeteneklerine inandığını vurguladı.

Şunları söyledi: "Kesin bir hüküm vermiyorum çünkü ona inanıyorum, ama şu anki dönem onun için zor. Bize gerçeği söyleyin. Luis Enrique ya da Zinedine Zidane, oyuncunun bazı olumlu şeyler ortaya koyduğunu, ancak gerektiği gibi gitmeyen başka şeyler de olduğunu ve bunları bir sonraki kampta düzeltmek için çalışacaklarını söyleselerdi, bu kötü bir şey mi olurdu? Oyuncuları korumayı amaçlayan bu mesajları göndermeyi bırakın. Neyi korumaya çalışıyorsunuz?"

Emmanuel Petit, Enrique'nin tutumunu savunuyor

Buna karşılık eski Fransa Milli Takımı oyuncusu Emmanuel Petit, Luis Enrique'nin tutumunu anlayışla karşıladı ve teknik direktörün oyuncusunu alenen desteklemesinin görevlerinin bir parçası olduğunu, oyuncuyu medya önünde eleştirmenin üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti.

Petit şunları söyledi: "Luis Enrique'nin iletişim tarzını tamamen anlıyorum. Bu, en üst seviyedeki teknik direktörlerin sorumluluklarından biridir. Teknik direktör hiçbir zaman oyuncusuna alenen saldırmamalıdır; çünkü bu, basına daha fazla mühimmat verir. Tabii oyuncu zayıf performansı tekrarlayıp soyunma odasında kötü davranmadığı sürece."

Eski Fransız kaleci Benoit Costil ise Luis Enrique'nin, Dembele'ye milli takımdaki performansı nedeniyle sert eleştiriler yöneltemeyeceğini savundu. Costil, teknik direktörün Ballon d'Or'a ilişkin tartışmaların gölgesinde mevcut dönemin doğasının farkında olduğunu ve oyuncunun kişiliğiyle ve psikolojik durumuyla ilgilenmenin görevinin bir parçası olduğunu açıkladı.