Enzo Maresca, Norveçli golcü Erling Haaland’ın RB Leipzig karşısında alınan zorlu 3-2’lik Şampiyonlar Ligi galibiyetini getirmesinin ardından oyuncuyu övgüye boğdu. Maç boyunca oyuna fazla dahil olmasa da kritik anda sahneye çıkan Haaland, Premier League ekibinin Almanya’dan üç puanla ayrılmasını sağladı.

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Haaland değerini bir kez daha kanıtladı

City'nin yıldız forveti, Almanya'da gergin geçen bir Avrupa gecesinde neden dünyanın en iyi bitiricisi sayıldığını açıkça gösterdi. Maçın büyük bölümünde oyunun dışında kalmasına rağmen Haaland, yalnızca 13 kez topa dokunarak iz bıraktı. Arka direkte fırsatçılığını konuşturup topu ağlara göndererek üç puanı getirdi. Belirleyici pozisyon, Elliot Anderson'ın etkileyici ayak hareketleriyle başladı. Anderson'ın yaratıcı oyunu, Norveçli futbolcuya gol sezgisini bir kez daha gösterme fırsatı verdi.

Son düdüğün ardından konuşan Maresca, forvetin zihinsel olarak oyunun içinde kalabilmesinin başarısındaki kilit unsur olduğunu vurguladı. “Dün, Erling'in her zaman oyunun içinde olmasının önemli olduğunu söyledim,” diyen teknik direktör, kulübün resmî internet sitesinde konuştu. İtalyan teknik direktör, fırsatlar zaman zaman değerlendirilemese de gollerin farklı oyunculardan gelmesinden memnundu. “Her an bize yardımcı olabileceğini ve gol atabileceğini biliyoruz. Bu akşam da farklı oyuncularla daha fazla gol attık. O kadar çok fırsat yarattık ki ne yazık ki birçoğunu kaçırdık. Gol atmasına çok sevindim. Onun adına mutluyum. Kazanmak ve kaptan olmak her zaman güzel bir duygu.”

Maresca gelişime açık noktaları gösterdi

Galibiyet önemli bir moral kaynağı olsa da Haaland, takımın gelişmesi gereken pek çok yönü olduğunu kabul etti. Göreve gelişinin ardından takımın hâlâ bir geçiş döneminde olduğunu düşünen teknik direktörü de aynı görüşü güçlü biçimde dile getirdi. Maresca, savunmadaki konsantrasyonlarını artırmaları hâlinde Manchester City'nin Red Bull Arena'da gösterdiğinden çok daha fazlasını yapabileceğine inanıyor.

“Daha iyisini yapabilir miyiz? Kesinlikle, hiç şüphe yok. Bu yüzden çok mutluyum ve kendime çok güveniyorum çünkü çok daha iyisini yapabileceğimizi görüyorum,” diyen Maresca, antrenmanlarda kendi oyun anlayışını yerleştirmeyi sürdürürken sabır istedi. “Benim için bu normal çünkü başlayalı yalnızca 4 ay oldu. Bunlar kendiliğinden gerçekleşmiyor. Birlikte çalışmak için zamana ihtiyacınız var. Bu yüzden çok mutluyum ve kendime çok güveniyorum. Pek çok konuda gelişebileceğimizi görüyorum. Özellikle de [Leipzig'in] iki golünün de önleyebileceğimiz, oldukça basit goller olduğunu düşünüyorum.”

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Savunmadaki zaaflar endişe yaratıyor

City teknik ekibinin en büyük rahatsızlık kaynağı, yenilen gollerin şekliydi. Topa sahip olma konusunda üstünlük kurup çok sayıda fırsat yaratmasına rağmen Premier League şampiyonu, geçiş anlarında savunmasız göründü. Maresca, kulübün bu sezon en büyük başarılar için mücadele edecekse Almanya'da görülen savunma hatalarını ortadan kaldırması gerektiği konusunda kararlıydı. Kritik anlardaki konsantrasyon eksikliği, kontra ataklarda etkili olan Leipzig karşısında takıma neredeyse pahalıya mal oluyordu.

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Teknik direktör, “İlk günden beri her maçta çok sayıda fırsat yaratıyoruz. Ama basit goller yemekten kaçınmalıyız. Anlamamız gerekiyor. Analiz etmemiz. Olanları gözden geçirmemiz. Üç yıl önce burada bir sezon geçirdim ama buraya yeni geldim. Oyuncuları tanımam gerekiyor, onların da beni tanıması gerekiyor. Dört aydır birlikteyiz. Bu yüzden çok mutluyum ve bu kısa sürenin ardından yalnızca daha iyiye gidebileceğimize çok güveniyorum,” dedi.

Almanya'da kritik galibiyet

Sonuçta Leipzig'inki kadar zorlu bir statta üç puan almak kolay bir başarı değil. Alman takımlarını kendi sahalarında yenmenin her zaman güç olduğunu belirten Maresca, sözlerini şöyle tamamladı: “Ama üç puandan memnunum çünkü Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda, Almanya'da oynamak her zaman zordur.”

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City, önündeki lig maçlarına hazırlanırken odağını şüphesiz hücumdaki yaratıcılığıyla daha sağlam bir savunma yapısı arasında denge kurmaya çevirecek. Maresca'nın fikirlerinin takıma yerleşmesi hâlâ devam eden bir süreç. Ancak teknik direktör, zamanın ve antrenman sahasındaki sıkı çalışmanın önümüzdeki aylarda çok daha eksiksiz bir Manchester City ortaya çıkaracağı konusunda iyimser.