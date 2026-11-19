Mykhailo Mudryk, kariyerini sekteye uğratan doping skandalının ardından Ukrayna millî takımının yönetimini suçladı. Şu anda Tottenham'da kiralık oynayan Chelsea kanat oyuncusu, millî takım görevindeyken vücuduna girdiğini savunduğu yasaklı bir madde için pozitif test vermesinin kendisini ruhsal açıdan nasıl etkilediğini anlattı.

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Mudryk doping cezasının ardından nasıl döndü?

Mudryk, meldonyum testinin pozitif çıkmasının ardından Kasım 2024'ten Temmuz 2026'ya kadar futboldan uzaklaştırıldı. İngiltere Futbol Federasyonu başlangıçta dört yıllık men cezası talep etse de 25 yaşındaki oyuncu Spor Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı itirazda başarılı oldu ve futbola döndü . Mudryk, daha önce uzak kaldığı süreyi kapsayacak şekilde geriye dönük uygulanan bir dopingle mücadele kuralı ihlalini kabul etti.

Chelsea'nin Asya'daki sezon öncesi turunda forma giydikten sonra kanat oyuncusu, transfer döneminin son gününde bir sezonluğuna Tottenham'a kiralandı . Ukraynalı YouTube kanalı Guest of Gordon'a verdiği kapsamlı röportajda Mudryk, futboldan uzak kaldığı döneme ilk kez kamuoyu önünde değindi ve millî takım yapılanmasını suçladı.

Mudryk, Ukrayna ve UAF'yi suçladı

Röportajda uzun süre futboldan uzak kalmasına kimin neden olduğu sorulan Mudryk, millî takım çevresini işaret etti. Millî takımı suçlayıp suçlamadığı doğrudan sorulduğunda ise “Evet, aynen öyle” yanıtını verdi.

“Ukrayna millî takımındaki ortam, durum” diyen Mudryk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle bir durum hiç yaşanmamalıydı. Sanırım bunu henüz kamuoyu önünde söylemedim ama şimdi söylüyorum. Meldonyum diye bir ilacı daha önce hiç duymamıştım. Bu, yalnızca Doğu Avrupa'da bulabileceğiniz bir ilaç. Vücuduma ancak Ukrayna'da girmiş olabilir. İngiltere'de böyle bir ilaç yok. Anladığım kadarıyla kalbinizi uyardığı ve fiziksel yükün üstesinden daha iyi gelmenize yardımcı olduğu söyleniyor.”

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Mudryk ayrıca Ukrayna Futbol Federasyonu (UAF) Başkanı Andriy Shevchenko'yu kendisine çok az destek vermekle suçladı. UAF ve millî takımla ilgili olarak “Dürüst olacağım, yardım ediyormuş gibi yaptılar” dedi ve ekledi: “Ama gerçekte hiçbir yardım yoktu. Çözdüklerinden daha fazla sorun yarattılar. Özellikle yardıma en çok ihtiyaç duyduğumuz anda bize sırt çevirdiler. Gelecekte herkesin yalnızca kendisine güvenebileceğini anlamasını istiyorum.”

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Maddi ve ruhsal bedel

Chelsea uzaklaştırma boyunca maaşını ödemeyi sürdürse de Mudryk kulüp tesislerinden yararlanamadı. Oyuncu, avukatlık ücretlerini, saha kiralama bedellerini, özel fizyoterapi hizmetlerini ve kişisel antrenörlerini karşılamak için “milyonlarca sterlin” harcadığını açıkladı. Yaşadıkları onu duygusal açıdan ağır biçimde etkiledi; ilk cezanın ardından alkol içip ağladı. Buna rağmen üst düzey futbola döneceğinden hiç şüphe etmedi.

Mudryk, “Hiç beklemediğim bir anda geldi. Gerçek olduğuna inanamadım” dedi. “Herhangi bir yerde herhangi bir madde almış olsaydım, bir gün böyle bir konuşma yaşanabileceğini anlardım. Ama beslenmene dikkat etmek, bir beslenme uzmanı ve bir aşçı için yığınla para harcadığında… en son bekleyeceğin şey bu olur. Çünkü bu, beslenme gibi konuları, vücuduna giren her şeyi çok ciddiye aldığın ve yakından takip ettiğin anlamına gelir. Aksi hâlde bunlara para harcamana gerek olmazdı, çünkü bunlar olmadan da idare edebilirdin.”

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Haberi aldığı anı hatırlayarak şunları ekledi: “Sana bu haberi veriyorlar; orada oturup onları dinliyorsun ama söylediklerini duymuyorsun. Bir noktadan sonra kendinden geçiyorsun. Rüyanda bir gökdelenden düşüyormuşsun gibi hissediyorsun. Rüyada yere çarpıp uyanırsın ama gerçek hayatta uyanmıyorsun; ben düşmeye devam ettim. Bu beni ruhsal açıdan çok ağır etkiledi. Gözyaşları sonradan geldi.”

Alonso'nun Chelsea kararı sonrası De Zerbi ile yeniden bir arada

Uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra maç formunu yeniden kazanmak, eski Shakhtar Donetsk teknik direktörü Roberto De Zerbi ile yeniden bir araya geldiği Tottenham'da Mudryk'in şu anki önceliği. Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, kiralık transferin kısa vadeli taktik planlarına uygun olduğunu düşünürken İspanyol çalıştırıcı, düzenli olarak forma şansı bulduğunda Mudryk'in Stamford Bridge'deki gelecek planlarında yer almaya devam edeceği konusunda oyuncuya güvence verdi.

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Mudryk, “Bu tamamen mantıklı bir karar. Kulübün yeni bir teknik direktörü var, futbolu kendine göre görüyor. Bu futbol için ihtiyaç duyduğu oyuncuları belirliyor. Yanıma gelip yüzüme açıkça şöyle söyledi: ‘Gidip oynaman, maçlarda süre alman ve sonra Chelsea'ye dönmen senin için daha iyi olur. Sana güveniyorum’” dedi. Kuzey Londra'da De Zerbi ile yeniden bir araya gelmesine de değinerek şunları ekledi: “Buluştuk ve bana, ‘Mutlu musun? Hadi, birlikte yapacak daha çok işimiz var’ dedi.”