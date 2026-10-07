"Bize hiçbir şey vermediler": Benin teknik direktörü, Messi'nin veda gecesinde Arjantin'in kötü muamelesinden şikayetçi

Benin'in teknik direktörü Gernot Rohr, bugün şafak vakti oynanan ve Lionel Messi'nin son kez sahaya çıkışına tanıklık eden hazırlık maçını kapsayan ziyareti sırasında Arjantin'in takımına kötü davranmasından yakındı.

"Albiceleste" ekibi, büyük bir seyirci kalabalığı eşliğinde karşılaşmayı 3-0 kazandı. Arjantinliler efsanelerinin son kez sahaya çıkışını kutlarken, Benin oyuncuları Arjantinlilerle forma değiştirmeye ve özel bir anı paylaşmaya çalıştı, ancak boşuna. Teknik direktör Gernot Rohr bunu "RMC" istasyonundaki "Rothen s'enflamme" adlı radyo programında doğruladı.

Şöyle dedi: "Evet, çok zordu. Denedik. Tek olumsuz yan, Arjantinlilerin bize hiçbir şey vermemesiydi. Ne Messi'nin fotoğrafı, ne de forma. Hatta koridora girmemize bile izin vermediler, soyunma odasına da."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Güvenlik herkesin girişini reddetti. Bazı oyuncular forma değiştirmeye geldi, bu yüzden işin zor olacağını biliyorduk. Her şeyi denedik ama hiçbir şey elde edemedik."

Alman teknik adam şöyle devam etti: "Benin'in renkleriyle - sarı, kırmızı ve yeşil - bir buket çiçek sunduk, ama bu işe yaramadı. Yine de Messi'nin 2018 formasını teknik direktör Scaloni'ye verdim, o da onu benim için imzalatıp bana geri verdi, ama hepsi bu kadardı."