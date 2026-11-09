Reklam

Manuel Neuer'in takım arkadaşı Ismael Saibari'nin paylaşımının ardından Bayern Münih taraftarları, yazdığı tuhaf sözlerin ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyor.

Neuer, 1. FSV Mainz 05 karşısında alınan 2-1'lik galibiyette sağ ayağında kısmi tendon yırtığı yaşadı. Bu teşhis, 40 yaşındaki kalecinin yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor.

Millî takım kalecisi, pazar günü Instagram'da koltuk değnekleriyle göründüğü bir fotoğraf paylaşarak şunları yazdı: "Sakatlık hiçbir zaman doğru zamanda gelmez ama oyunun bir parçasıdır. Bunu daha önce yaşadım ve bu kez de atlatacağım. Şu andan itibaren tüm odağım iyileşmekte! Cesaret verici sözlerinizin hepsine gerçekten değer veriyorum."

Saibari de desteğini gösterdi. 25 yaşındaki Faslı oyuncunun kalecinin paylaşımının altına yazdığı beş kelime, yorumlarda şaşkınlık yarattı: "Geçmiş olsun biz birlikte olmak."

Reklam Reklam

Tepkiler gecikmedi. Bir kullanıcı kanat oyuncusuna doğru ifadenin "Birbirimize destek oluyoruz" olduğunu söylerken, bir başkası çeviri programı kullanmasını önerdi.

Related Topics

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 14:30 KOE

Kullanıcılar Ismael Saibari'yi paylaşımındaki hatalar konusunda uyardı

Saibari ise kendisiyle dalga geçerek kullanıcıların uyarılarına yanıt verdi: "Google olmadan denedim, bir dahaki sefere başaracağım. Düzeltme için teşekkürler."

Yeni transferin Almanca dil bilgisi konusunda hâlâ zorlanması pek şaşırtıcı değil. Ancak Saibari dil öğrenme yeteneğiyle tanınıyor: İspanya'da doğup büyüyen Saibari, Katalanca biliyor; ayrıca İngilizce, Felemenkçe, Arapça ve Fransızcayı akıcı biçimde konuşuyor. Almancayı da zamanla öğrenmesi bekleniyor.

Getty Images

Reklam

PSV Eindhoven'dan 50 milyon euroya transfer edilen Saibari, şu anda sahada rekor şampiyona zaten yardımcı olamıyor. Borussia Dortmund ile oynanan önemli maçta (2-2) yaşadığı sindezmoz yırtığının etkilerini atlatmaya çalışan Saibari'nin ameliyat sonrası sahalardan uzak kalacağı süre yaklaşık üç ay.

Neuer'in paylaşımına başka yol arkadaşları da yorum yaptı. Artık Vancouver Whitecaps forması giyen Thomas Müller, Kuzey Amerika'dan "En sevdiğim kaleciye: Bir an önce iyileş" mesajını gönderdi. Neuer'in yedeği Jonas Urbig de "Geçmiş olsun" diyerek iyileşme dileklerini iletti.