"Biz olmasak Galatasaray Kerem'i nasıl oynatacaktı?"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu olarak aldıkları kararın arkasında olduklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada Türk futbolundaki yabancı sayısını kademeli olarak düşürme konusunda kararlı olduklarını tekrarladı. Yabancı sınırının gelmesiyle birlikte Türk oyuncuların ligde aldığı sürenin arttığını belirten Özdemir, bu durumun milli takıma avantaj olarak geri döneceğini belirtt.

Nihat Özdemir ne söyledi?

Türk futbolunu daha yukarıya taşıyabilmek için özverili bir şekilde çalıştıklarını belirten Özdemir, yabancı sayısında herhangi bir geri adım atmayacaklarını belirtti:

"Şu an 8+3 olarak devam ediyor yabancı kuralı. Neden geldi bu? Süper Lig'de 8-9 takımın ilk 11'inde hepsi yabancı olarak çıktığı çok maç oldu.

"Kulüplerimizden altyapıya önem vermelerini istedik. Takımlarımız ortalama 6.9 yabancıyla oynuyor. Artık Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de Galatasaray'da genç oyuncular forma giyiyor. Bu isimlerin hepsi önümüzdeki dönemlerde milli takımda görev alacak.

"Biz bunu değiştirmesek eski sistem devam edecekti. Gelecek sezon yabancı kuralını 7+4'e, ondan sonra da 6+5'e düşürmede kesin kararlıyız. Galatasaray’da Kerem, Beşiktaş’ta Rıdvan milli takımın önemli oyuncularından oldu ve bu sayı daha da artacak"

Kadınlar Ligi 24 takımla

Öte yandan kadın futboluna da değinen Özdemir FIFA'nın kadın futboluna 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirtti ve Türkiye'de de kadın futboluna ilginin artacağını söyledi. Kadınlar Süper Ligi'nin 24 takımla oynanacağını belirten Özdemir, Süper Lig'deki takımların kuracağı kadın takımlarının Kadınlar Süper Ligi'nde oynayacağını ifade etti.

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