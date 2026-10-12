Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesinde iddiayı yükseltti; rakibin gücüne rağmen takımının yalnızca savunmaya çekilmeyeceğini belirterek, Türk kulübünün taraftarları önünde oynamanın kendilerine kupanın favorileriyle mücadele etme motivasyonu verdiğini vurguladı.

Galatasaray, yarın salı günü İstanbul'da Barcelona'yı konuk edecek. Türk ekibi bu karşılaşmada saha ve seyirci avantajını kullanarak Avrupa'da iz bırakmak istiyor; zira takım önceki maçında Sporting Lizbon'a 3-1 yenilmişti.

52 yaşındaki Buruk, Barcelona'nın şu anda dünyada seviye olarak en iyi takım olabileceğini ve birçok kişinin onu favori göreceğini söyledi, ancak Galatasaray'ın kendi gücüne büyük bir güvenle maça çıkacağını vurguladı.

Türk ekibin teknik direktörü şöyle devam etti: "Biz Galatasaray'ız ve kendi sahamızda oynayacağız. Bu yüzden maça hangi kadroyla çıkacağımızdan bağımsız olarak hücum etmeliyiz. Barcelona karşısında sadece savunma yapmakla yetinmeyeceğiz, aynı zamanda hücum da edeceğiz."

Gündoğan, Barcelona karşısında fırsatını bekliyor

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Buruk, geçen cuma günü Kasımpaşa'ya karşı alınan 3-1'lik galibiyette yedek kulübesinde oturan ve bu kararla takım içindeki rolüne dair soru işaretleri doğan Barcelona'nın eski oyuncusu Alman İlkay Gündoğan'ın durumuna da değindi.

Ancak Türk teknik adam, son maçta oynama şansı vermemesine rağmen oyuncusunu övmeye özen gösterdi ve antrenmanlardaki bağlılığı ile oynamaya hazır oluşundan memnun olduğunu dile getirdi.

Buruk şunları söyledi: "İlkay antrenmanlarda her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor, hazır ve oynamayı bekliyor. Cuma günü hücumda değişiklikler yaptık ve aynı anda çok sayıda oyuncuyu sahaya süremeyiz. Takımdaki bütün oyuncuların harika bir kişiliği var ve kulübü seviyorlar; İlkay'ın yaptığını yanlış anlamamalıyız. Ondan çok memnunum."

Galatasaray'ın teknik direktörü, oyuncuları maç dışında bırakmanın onların üzerinde psikolojik bir etki bırakabileceğini de kabul etti; futbolcu olarak geçirdiği geçmiş tecrübesini hatırlatarak futbolun insani duygulardan uzak olmadığına işaret etti.

Buruk şöyle açıkladı: "Ben futbol dünyasından, futbolcu olarak geliyorum ve hepimiz böyle durumlardan geçtik. Oyuncular makine değil, çelişkili duyguları olan insanlar. Gündoğan oynamadı, hatta kenarda ısınmasının ardından sahaya bile girmedi. Onun yerinde olsam üzülürdüm ve belki bunu zaman zaman belli ederdim, ama bu meseleleri fazla düşünmemeliyiz."

Rus yıldız Aleksey Batrakov'a övgü

Öte yandan Buruk, geçen ağustos ayında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında Galatasaray'a katılan 21 yaşındaki Rus Aleksey Batrakov'u övdü.

Teknik direktör, oyuncunun potansiyeline ve profesyonel kişiliğine olan beğenisini dile getirerek, gelişme isteği ve sıkı çalışmasının takım sistemine hızla uyum sağlamasına yardımcı olduğunu belirtti.

Buruk şunları söyledi: "Onunla anlaştık çünkü mükemmel bir futbolcu. Gerçek bir profesyonel ve harika bir insan; gelişime ve sıkı çalışmaya açık. Onun gibi bir oyuncuyla çalışmak benim için önemli ve hepimiz onu çok seviyoruz."

Buruk ayrıca Batrakov'un takımın oyun tarzına hızla uyum sağladığını, seviyesinden ve katkısından memnun olduğunu, sürekli gelişmeye çalışan oyuncularla çalışmanın Galatasaray projesinde önemli bir unsur olduğunu ekledi.