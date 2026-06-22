Biz Arjantin’iz… Messi, Dünya Kupası’ndaki rekorunu kırdıktan sonra ne dedi?

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası 10. Grup’un ikinci turunda bu akşam (Pazartesi) Avusturya’ya karşı elde edilen 2-0’lık galibiyetten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Maçta Arjantin'in iki golünü de atan Messi, turnuvanın gol krallığı sıralamasında 5 golle zirveye yükseldi ve 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Arjantin Milli Takımı, puanını 6'ya yükselterek Dünya Kupası'nda resmi olarak son 32 turuna yükseldi. Hatırlanacağı üzere, takım ilk turda Cezayir'i Messi'nin attığı üç golle 3-0 mağlup etmişti.

Maç sonrası basına açıklamalarda bulunan Messi, “Galibiyet ve tur atlamaktan mutluyum. Zorlu ve çekişmeli bir maç olacağını biliyorduk, ancak bunu aşmayı başardık” dedi.

"beIN Sports" ağının aktardığına göre, Messi şunları ekledi: "Eleme turuna kalabilmek için ilk iki maçta 6 puan toplamak önemliydi; böylece ikinci tur öncesinde sakin bir hafta geçirebilecektik."

5 gol atarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olan Alman Miroslav Klose'nin rekorunu (16 gol) kırmasıyla ilgili olarak Messi, "Başka hiçbir şeye bakmadan sadece galibiyeti düşünüyorduk" dedi.

Ve şöyle devam etti: “Maç boyunca birçok zorlukla karşılaştık. Rakip size hiçbir şeyi hediye etmez, bu yüzden maçı bitirmek için son derece hızlı oynamamız gerekiyordu, ancak diğer yandan onlar da bize herhangi bir zarar veremediler.”

Messi sözlerini şöyle tamamladı: “Biz Arjantin’iz ve her rakibe karşı her zaman galibiyet peşindeyiz.”