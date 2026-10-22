İngiltere kalecisi Jordan Pickford, millî takım formasıyla çıktığı en unutulmaz beş maçı, ilk maçındaki heyecandan Dünya Kupası'ndaki kritik anlara uzanan anılarıyla yeniden değerlendirdi. Pickford, tarihe geçen penaltı serilerini ve Meksika'da kendilerine karşı olan 90 bin taraftarın önünde oynamayı öne çıkardı.

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Pickford, tarihi ilk maçını ve Kolombiya karşısındaki penaltı kahramanlığını anlattı

İngiltere kalecisi Jordan Pickford, millî takım kariyerine damga vuran maçları yeniden değerlendirdi. İlk olarak Kasım 2017'de Almanya karşısında A millî takımdaki ilk maçına çıktı. Pickford, "İlk maçım inanılmazdı," diye hatırladı. "Muhtemelen bir maça çıkarken heyecanlandığım ender zamanlardan biriydi. Hayatım boyunca kurduğum o hayal için çalışmıştım ve sonunda bunu gerçekleştirmek inanılmazdı."

Kaleci, Temmuz 2018'de Dünya Kupası'nda Kolombiya'ya karşı penaltı atışlarıyla kazanılan tarihî galibiyete de dikkat çekti.

"İngiltere olarak uzun yıllar sonra ilk kez penaltı atışlarını kazanmak özeldi ve bize inanç verdi," dedi.

Kaleci, İspanya zaferini ve attığı sıra dışı penaltıyı hatırladı

İngiltere'nin Ekim 2018'de İspanya deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyeti değerlendiren Pickford, takımın Gareth Southgate yönetiminde gelişen zihniyetini övdü. Pickford, "Gareth, dünyanın en iyi millî takımlarından biri olmak istiyorsak... bu tür yerlere gidip kazanmaya başlamamız gerektiğini söyledi," dedi.

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Pickford, 2019 UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında İsviçre'ye karşı yapılan penaltı atışlarında gol attığı nadir anı da hatırladı.

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"Sanırım altıncı sıradaydım ve topu ağlarla buluşturmak harika bir duyguydu... Bunu benim yapmam, kariyerimde şu ana kadar kullandığım tek penaltı olması, harika bir andı," diye anlattı.

Pickford, Meksiko'daki nefes kesen maçları kariyerinin zirvesi olarak görüyor

Pickford, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden Meksika'ya karşı aldığı dramatik 3-2'lik galibiyeti kariyerinin en büyük deneyimlerinden biri olarak seçti. Pickford, "Müthişti," dedi. "On bir kişi olarak 90 bin kişiye karşı oynayacağımızı biliyordum ve nasıl bir maç olacağını da biliyordum. Kariyeriniz boyunca Dünya Kupası'nda Azteca'da oynama fırsatını pek sık bulamazsınız."

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Rakımı ve yoğun atmosferi anlatan kaleci, "Topa her zaman uzağa vurabildim ama bunu Meksika'da yaptığımda, vurduğum top sanki hiç durmayacakmış gibi geliyordu!" dedi.

"Önemli kurtarışlar yapmak... Ceza sahamda kontrolü sağlamam, o maçta kazanmamızı sağlayan önemli etkenlerden biriydi," diye ekledi.

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İngiltere'nin simge ismi, millî takımdaki kalıcı izini değerlendirdi

Dünya Kupası turnuvalarında İngiltere'nin en çok forma giyen kalecisi olarak olağanüstü bir rekora imza atan Pickford, baskının yüksek olduğu o geceleri unutulmaz dönüm noktaları olarak görüyor.

Pickford, Meksika galibiyetine ilişkin sözlerini şöyle tamamladı: "O maçta her şey vardı. Sonucu almak için olumlu anlamda zorluk çekmek inanılmazdı. Emekli olduğumuzda geriye dönüp bakacağımız ve 'Ne maçtı ama' diyeceğimiz bir anı."

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Pickford, İngiltere gelecekteki uluslararası hedeflerine hazırlanırken takım için kilit isim olmayı sürdürüyor.