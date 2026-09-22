Şu anda Tayland Ligi 1'de PT Prachuap forması giyen 35 yaşındaki hücum oyuncusu, Pattani'deki deplasman maçı öncesindeki ısınma bölümünde sadece bir kaçma manevrasıyla hafif sıyrıklarla kurtuldu. Bir görevli, görünüşe göre ağır çalışma aracının kontrolünü kaybetti ve ardından Townsend'in sol alt vücudu silindirin altında kaldı. Yaşanan olaya rağmen tecrübeli oyuncu karşılaşmada forma giydi ve kulübünün 3-0'lık galibiyetinde maçın son bölümünde de sahada yer aldı.

Eski Premier League profesyoneli, "Football Uncensored" programında durumu geriye dönüp baktığında tehditkâr olarak anlattı: "Bunu her izlediğimde ürperiyorum. Hâlâ inanamıyorum. Yeniden izlemek ve neler olabileceğini görmek korkunç."

Durumun ciddi bir sakatlıkla sonuçlanmamasını Britanyalı oyuncu hızlı refleksine borçluydu: "Neyse ki doğru anda kendimi yere atmayı başardım, bu sayede silindir üstümden geçerken hiçbir şey kırılmadı."

Tuhaf kaza: Andros Townsend'i çim silindiri ezdi

Üstelik 13 kez İngiltere Milli Takımı formasını giyen oyuncu, silindiri ısınmadan önce zaten fark etmişti. "Kendi kendime, bunu kariyerimde daha önce hiç görmedim, bunlar ne yapıyor diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama ısınmaya çağrıldık. Üzerinde fazla durmadım" diye açıkladı Townsend. "Onu bir sonraki görüşümde kelimenin tam anlamıyla altındaydım. Neyse ki ciddi bir sakatlık olmadı. Birkaç şişlik ve morluk vardı ama yara almadan kurtuldum."

Townsend, Tottenham Hotspur, Crystal Palace ve Luton Town başta olmak üzere İngiltere'nin en üst liginde uzun bir kariyere sahip. Ancak kariyeri ağır sakatlıklar nedeniyle defalarca sekteye uğradı, bu yüzden ilk anda endişeler büyüktü.

Özellikle tecrübeli oyuncunun sol dizi ve sol ayak bileği geçmişte ameliyat edilmişti. İngiliz oyuncu, "Sol ayak bileğimin ya da sol dizimin kırılacağını düşündüm. Bittiğimi sandım. Topallayarak oradan uzaklaşabilmem ve birkaç dakika içinde toparlanabilmem büyük şanstı" dedi.

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Andros Townsend kazanın ardından Instagram'da şakalar yaptı

Ağır aracın doğrudan baskısını henüz sahadayken hafifletmeye çalıştı: "O (silindir) oldukça ağırdı ama bir şekilde kaldırıp kendimden uzaklaştırabildim. Sonra tamamen üzerime geldiğinde biraz ezildim. Sol kolumu kaldırabildim ve böylece biraz baskıyı azaltabildim. Ardından etrafımdaki takım arkadaşlarımı toplamayı başardım, onlar da silindiri kaldırabildi ve ben de aradan sıyrılıp çıktım. Ama sol bacağımı ezdiği o an, söylemeliyim ki, oldukça korkutucuydu."

Takım arkadaşlarının ısınmayı bırakıp kontrol edilmesi yönündeki tavsiyesine rağmen Townsend devam etti. "Takım arkadaşlarım ısınmaya devam etmeme çok şaşırdı. Bana doktora gitmemi söylediler" dedi. Olayın Güneydoğu Asya'ya transferi ya da kariyerinin devamı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı belirtildi. Kaza onu "kesinlikle devam etmekten alıkoymayacak."

Townsend, olaydan kısa süre sonra Instagram profilinde, önceki bir paylaşımına gönderme yaptığı bir gönderi yayımladı. Orada Tayland'daki deplasman maçlarının saha koşullarını şaka yollu Stoke City'nin Bet365 Stadyumu'ndaki maçlarla karşılaştırmıştı. Yeni paylaşımına ise şu yorumu ekledi: "Stoke deplasmanı aslında o kadar da kötü değilmiş."