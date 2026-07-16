Bitmeyen sihir… Messi, İngilizleri mahvetti ve 60 yıldır kırılamayan rekorları parçaladı

Lionel Messi, Arjantin milli takım formasıyla tarihe adını yazmaya devam etti. “Tango”yu İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline taşıyan Messi, bu maçta Dünya Kupası’ndaki en muhteşem performanslarından birini sergiledi.

Futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşmış "Opta" ağına göre, Messi, İngiltere karşısında 9 başarılı dripling yapıp 2 gol pası verdi ve 1966'da istatistiklerin tutulmaya başlanmasından bu yana Dünya Kupası eleme turlarında tek bir maçta bu başarıyı elde eden ilk oyuncu oldu.

Arjantin kaptanının başarısı bununla da kalmadı; Dünya Kupası tarihindeki asist sayısını 12’ye çıkardı; bunların 10’u eleme turlarında geldi ve bu, turnuva tarihindeki eşi benzeri görülmemiş bir rakam.

Opta, 1966'dan bu yana Dünya Kupası finallerinde 8'den fazla asist yapan başka hiçbir oyuncu olmadığını doğruladı; bu da Messi'yi, büyük maçlardaki muazzam etkisini yansıtan yeni bir tarihsel zirveye taşıyor.

Ayrıca okuyun... Messi patladı: Kimse bize iltifat etmedi... Kim isterse kızsın!

Messi ayrıca, 39 yaşında İngiltere karşısında 9 dribbling yaparak, Dünya Kupası'nda tek bir maçta yaptığı başarılı dribbling sayısında kişisel rekorunu egale etti. Bu rakam, 30 yaşındayken 2018 Dünya Kupası'nda İzlanda'ya karşı ve 23 yaşındayken 2010 Dünya Kupası'nda Almanya'ya karşı elde ettiği rakamla aynı.

Bu olağanüstü rakamlar, Messi’nin 40 yaşına yaklaşmasına rağmen hâlâ sihrini, dripling yeteneğini ve fark yaratma gücünü koruduğunu teyit ediyor. Bu da pek çok kişinin İngiltere karşısında sergilediği performansı, dehasının yaş sınır tanımadığını kanıtlayan “efsanevi bir gösteri” olarak nitelendirmesine neden oldu.

Bu muhteşem performansla Arjantin kaptanı, İspanya ile oynayacağı finale yeni tarihi rekorlar yazarak gidiyor ve olağanüstü Dünya Kupası kariyerinde yeni bir sayfa açmaya bir adım daha yaklaşıyor.