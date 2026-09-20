Bitmeyen krizler: Körfez Kupası öncesi Suudi Arabistan Millî Takımı'nı büyük bir fırtına vurdu

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez Kupası "Körfez 27" hazırlıklarına sıfır noktasından başlamadı; aksine turnuvaya, Georgios Donis'in hızlı çözümler bulmasını gerektiren bir dizi dosyanın gölgesinde giriyor. Zira geride kalan dönem göz ardı edilemeyecek teknik sorunları ortaya koydu; üstelik Musab el-Cuveyr'in disiplin gerekçesiyle kadro dışı bırakılması, teknik direktörün hesaplarına yeni bir kriz daha ekledi.

Donis, Suudi Arabistan'ı kendi sahasında düzenlenen bir turnuvada yönetmeye hazırlanıyor; hem de 2026 Dünya Kupası'na katılan takıma kıyasla kadroda büyük değişikliklerin yaşandığı bir ortamda. Bu da görevi daha karmaşık hâle getiriyor; özellikle Suudi Arabistan'ın Kuveyt, Umman ve Irak'ın bulunduğu bir grupta yer alması bunu artırıyor.

Teknik direktör doğru bileşimin arayışındayken, milli takımın daha ilk maçtan itibaren karşısına çıkabilecek 3 temel kriz öne çıkıyor: savunma hattından başlayarak orta sahaya, oradan da son Dünya Kupası katılımı sırasında ortaya çıkan hücum sorununa uzanan bir dizi mesele.

Savunma krizi: Aynı hatalar kaybolmadı

Savunma hattı, Donis'in hızlı müdahalesini gerektiren dosyaların başında geliyor; özellikle milli takım son Dünya Kupası'nda savunma organizasyonunda belirgin sorunlar yaşadı, rakiplerin önünde boşluklar ortaya çıktı, ayrıca ortalanan toplarla mücadelede ve ceza sahası içindeki hareketlenmede zorluklar görüldü.

Sorun yalnızca stoperlerin bireysel yetenekleriyle ilgili değildi; hattın bütünüyle hareket biçimi, oyuncuları arasındaki mesafeler ve milli takım topu kaybettiğinde geçiş hücumlarıyla nasıl başa çıkılacağı da devredeydi. Bu ayrıntılar, boşlukları değerlendirmede ve direkt oyunda usta Körfez takımları karşısında daha da tehlikeli hâle geliyor.

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Donis'in kadroda yaptığı değişikliklerle birlikte, teknik direktörün bireysel çözümlere dayanmak yerine daha uyumlu bir savunma sistemi kurması bekleniyor; çünkü konumlanmadaki herhangi bir aksaklık, ekibi son dünya sahnesinde ortaya çıkan aynı sorunlara geri döndürebilir.

El-Cuveyr gidiyor: Orta sahayı kim bağlayacak?

İkinci kriz, Musab el-Cuveyr'in disiplin gerekçesiyle kamptan çıkarılması ve yerine Muhtar Ali'nin çağrılmasıyla sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Karar idari açıdan sonuçlandırılmış olsa da teknik etkisi farklı hesaplar gerektiriyor; çünkü iki oyuncu aynı rolü üstlenmiyor.

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El-Cuveyr milli takıma orta sahada önemli bir şey katıyordu: tempoyu kontrol etme, topu almak için geri sarkma, ardından ileri uçlu bir orta saha oyuncusu olarak ilerleme veya oyun kurucuya dönüşme yeteneği. Bu, kadro içinde tek bir oyuncuyla telafi edilmesi zor bir rol.

Muhtar Ali ise farklı özelliklere sahip. Bu da Donis'in onu basitçe el-Cuveyr'in yerine koyup aynı rolleri beklemesinin mümkün olmayacağı anlamına geliyor. Aksine, milli takımın orta sahadan hücuma düzenli geçiş yeteneğini kaybetmemesi için bağlantı kurma ve oyun kurma görevini birden fazla oyuncu arasında dağıtması gerekecek.

Hücum ikilemi: Tehlikeyi kim yaratacak?

Üçüncü sorun ise hücum bölgesinde. Bu, milli takımın Dünya Kupası'nda daha önce yaşadığı bir kriz; o dönemde Suudi Arabistan, sürekli tehlike yaratmakta ve rakiplerin kalesine yeterince ulaşmakta zorlanmıştı; özellikle geçiş oyununa dayanmasına imkân veren boşlukları bulamadığında.

Milli takımın son bölgede daha çeşitli çözümlere ihtiyacı var; çünkü bireysel girişimlere dayanmak ya da rakip savunmasının arkasındaki boşlukları beklemek, blok kurmaya ve alçak savunmaya yönelebilecek takımlar karşısında yeterli olmayacak.

İşte tam burada el-Cuveyr'in yokluğunun önemi katlanıyor; çünkü hücum sorunu her zaman forvetlerden başlamaz, onlara ulaşan topun kalitesinden, orta sahanın oyunun hızını değiştirme, hatlar arasında pas verme ve uygun boşluğu yaratma yeteneğinden de kaynaklanır.

Sonuç olarak Donis, ilk on birin seçilmesinin ötesine geçen bir görevle karşı karşıya: boşluklardan muzdarip olan bir savunmayı yeniden düzenlemesi, el-Cuveyr'in tempo kontrolündeki işlevini telafi etmesi ve daha etkili hücum çözümleri bulması gerekiyor. Bu dosyaları hızla çözmeyi başarırsa, Suudi Arabistan "Körfez 27"ye farklı bir görüntüyle girebilir. Ancak sorunlar aynı kalırsa, turnuva Yunan teknik direktör için erken ve zorlu bir sınava dönüşebilir.