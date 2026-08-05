Daniel Peretz, SPOX'a yaptığı açıklamada, "Geçen sezonun sonu buruk bir tat bırakmıştı. Ama iki ay önce olanlar son değil. Şimdi telafi zamanı. Çok açız, yeni sezon için hazırız ve her şeyimizi ortaya koyacağız" dedi. "Bizim için bu unfinished business."

İsrailli 26 yaşındaki kaleci, geçen kış Bayern Münih'ten kiralık olarak Southampton'a transfer oldu. Etkileyici bir galibiyet serisi sayesinde Saints, yeni birinci kalecisiyle birlikte düşme hattından yükselerek play-off'a kalma mücadelesine tutundu. Burada yarı finalde Middlesbrough FC'yi mağlup ettiler, ancak sansasyonel casusluk skandalı nedeniyle Wembley Stadyumu'ndaki finalden men edildiler. Bunun yerine Hull City yükseldi.

Olaylarda sorumluluğu bulunan Alman teknik direktör Tonda Eckert ise sonuçta görevde kaldı ve şimdi Southampton'ı ikinci denemede yeniden Premier Lig'e taşıması bekleniyor. Peretz, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Bayern Münih'ten 8 milyon euro karşılığında bonservisiyle Saints'e katıldı ve 2030'a kadar sözleşme imzaladı. "Burada kendimi evimde hissediyorum" dedi. "Ve insan kendini evinde hissediyorsa kalmalı. Bunun doğru karar olduğuna eminim. Kalbim burada."

Manuel Neuer? "Kaleci olmamın önemli nedenlerinden biri"

Peretz, 2023'te 5 milyon euro karşılığında Maccabi Tel Aviv'den Münih'e transfer olmuştu. Birinci kaleci Manuel Neuer'in arkasında fazla şans bulamadı ve Bayern Münih formasıyla toplam sadece yedi resmi maçta oynadı, ancak buna rağmen 40 yaşındaki kaleci ikonuyla çalışmaktan büyük keyif aldı.

"Manu benim için en büyük idoldü" dedi Peretz. "Kaleci olmamın önemli nedenlerinden biri o. Transferden önce onunla tanışacağım için çok heyecanlıydım. Ve gerçekten harika bir insan çıktı. Manu bana çok yardımcı oldu, tavsiyeler verdi ve nasıl gelişebileceğime dair önerilerde bulundu. Ondan hayatım ve kariyerim için çok şey aldım."

Daniel Peretz, HSV'de de sadece yedek kaldı

2025 başında Jonas Urbig'in transfer edilmesiyle Peretz sonunda üçüncü kaleci konumuna düştü, bunun ardından 2025 yazında kiralık olarak Hamburger SV'ye geçti. Burada kalede birinci olma mücadelesinde Daniel Heuer Fernandes'e kaybetti. "Oradaki dönemi farklı hayal etmiştim ama beni zihinsel olarak daha güçlü yaptı" dedi Peretz. Sonunda Ocak 2026'da Southampton'a geçti.

Saints, sezona cumartesi günü League Cup'ta dördüncü lig ekibi Colchester United'a karşı başlayacak. Bir hafta sonra Southampton, Championship'in açılış haftasında Watford FC deplasmanına çıkacak.