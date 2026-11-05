Ruben Amorim, Cristiano Ronaldo’nun Portekiz millî takımını bırakma kararını çevreleyen koşulların ideal olmaktan çok uzak olduğunu kabul etti. AC Milan teknik direktörü, takımı kritik bir Avrupa maçına hazırlanırken Al-Nassr yıldızının millî takımdan ayrılışına ilişkin görüşlerini paylaştı.

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Amorim, Ronaldo'nun ayrılığını değerlendirdi

Getty Images

Amorim, deneyimli hücum oyuncusunun çalkantılı bir döneminin ardından millî takım futbolunu bırakma kararını samimi bir şekilde değerlendirdi. 5 Kasım 2026'da duyurulan bu karar, eski Manchester United ve Real Madrid yıldızının millî takım futbolu tarihinin en golcü oyuncusu hâline geldiği 23 yıllık yolculuğun sonunu getirdi. Ancak oyuncuyla millî takım teknik direktörü Jorge Jesus arasındaki ciddi anlaşmazlık, ayrılığın önüne geçti ve kariyerinin bu şekilde sona ermesi huzursuzluk yarattı.

Milan'ın Ferencvaros ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı öncesinde Sky Sport'a konuşan Amorim, durumu saygı ve üzüntüyle değerlendirdi. Milan teknik direktörü, "Millî takım kariyerinin sona ermesi için en iyi yol bu değil ama ülkemiz için yaptıklarını herkes biliyor," dedi. Beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncunun kültürel etkisinin büyüklüğünü vurgulayan Amorim, "Onu bütün dünya tanıyor. Futbol bir pencere ve pek çok insan Portekiz'i Ronaldo sayesinde tanıyor. Birçok önemli oyuncuyla birlikte oynadı. Futbolu bıraktıktan sonra da saha dışında ülkemize katkıda bulunmaya devam edecek," ifadelerini kullandı.

Efsanevi ama gölgelenmiş bir miras

Ülkesini 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ve iki kez Uluslar Ligi'nde zafere taşıyan Ronaldo, millî takım kariyerini 234 maçta attığı 146 golle noktalıyor. Bu başarılara rağmen eleştirmenler, 41 yaşındaki oyuncunun daha erken ayrılmayarak millî takımdaki mirasını gölgelemiş olabileceğini öne sürdü. Ronaldo'nun Danimarka maçından önce millî takım kampını terk etmesiyle sonuçlanan Jesus ile son anlaşmazlığı, ayrılık açıklamasından hemen önce federasyon tarafından 30 gün men cezası almasına yol açtı.

FPF, Portekiz futbolunda bir döneme damga vuran oyuncunun böyle tatsız bir şekilde ayrılmaması için uygun bir veda töreni düzenlemek istediğini şimdiden belirtti. Zafer ve hayal kırıklıklarıyla geçen 23 yılı boyunca Ronaldo, ülkesini dünya futbolunun seçkinleri arasına taşıyarak sonuna kadar mücadele eden bir oyuncu olduğunu gösterdi. Portekiz kariyerinin sonu takım içindeki anlaşmazlıkların gölgesinde kalsa da Amorim gibi eski takım arkadaşları ve meslektaşları, onun ülke tarihinin en büyük oyuncusu olduğu konusunda hemfikir. Amorim ise artık tüm dikkatini yeniden Milan'ın kupa hedeflerine çeviriyor.

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CR7'yi kaybetmenin ticari etkisi

Ronaldo'nun millî takımı bırakması Portekiz için ticari açıdan büyük bir darbe. Spor pazarlaması uzmanı Daniel Sa, forveti millî takımla ilişkilendirilen gelmiş geçmiş en büyük bireysel değer olarak nitelendirdi. IPAM'ın 2025'te yaptığı bir araştırma, CR7 markasının değerini 850 milyon avro olarak belirledi. Bu rakam, 2020'ye kıyasla %325'lik bir artışa işaret ederek Ronaldo'nun Portekiz'in küresel imajı, sponsorluk cazibesi ve sosyal medyadaki erişimi üzerindeki muazzam etkisini ortaya koydu.

Ancak Sa, mevcut sponsorluk anlaşmaları bireysel oyunculardan ziyade ağırlıklı olarak millî takıma bağlı olduğu için Portekiz Futbol Federasyonu'nun mali açıdan hemen bir çöküş yaşamasını beklemiyor. En büyük zorluklar forma satışlarında, özellikle Ronaldo'nun simgeleşen 7 numaralı formasında, ve uluslararası maçlara bilet talebinde görülecek. Sa, Portekiz'e "yeni Ronaldo"yu aramak yerine, yıldız oyuncunun oluşturulmasına yardımcı olduğu ticari gücü ve küresel çekiciliği koruyabilecek kolektif bir kimlik inşa etme çağrısında bulundu.