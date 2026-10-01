Inter’deki deneyiminde en çok şey öğrendiği savunmacı mı? Yann Aurel Bisseck için bu sorunun cevabı net: 36 yaşında Bologna’ya yeni imza atan Matteo Darmian.





Spor Festivali’nde kendisine yöneltilen soru şöyleydi: “İtalya’da savunma kültürü var. Büyük savunmacılarla oynadın: Bastoni, Akanji, Acerbi…









“Darmian’ı unuttun, en çok ondan şey öğrendim. Süper zeki bir savunmacı, her şeyden önce kafasını kullanıyor. Onunla oynamak gerçekten çok kolay.”





“Aarhus’tayken hocam Jacob Nielsen bana şu kuralı öğretti: hata yaptığında, suçu bir takım arkadaşına atmak için en fazla beş saniyen var. Bunu ona söylemiyorsun tabii ki” (gülüyor), “sadece düşünüyorsun. Böylece üzerindeki yükten kurtulup oynamaya devam ediyorsun.”





“Mükemmel olmayı bekleyemezsin. Hata yaparsın, öğrenirsin, bir dahaki sefere daha iyisini yaparsın.”





“İtalya’da en güçlü biziz ama bunu her hafta göstermemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi de evet, hedefimiz bu. Onu kazanmak istiyoruz, PSG’ye karşı aldığımız yenilginin acısı hâlâ taze. Bence bu yıl sonuna kadar gitme şansımız var, sonrası bize bağlı olacak; tek maçta bir kupa için oynadığında her şeyi öngöremezsin, bunu çok iyi biliyoruz…”





“Portekiz’de, Vitoria Guimaraes’teyken bırakmayı düşündüğüm bir dönem oldu. Sürekli sakatlanıyordum, her şeyin bana karşı döndüğünü düşünüyordum. Sonra yeniden kendime inanmaya başladım.”





“Inter’de kendimi evimde hissediyorum, takım arkadaşlarımdan yöneticilere, taraftarlara kadar herkes beni çok iyi karşıladı. Milano’da mutluyum, burada yemekler güzel, gelişmek ve herkesten bir şeyler öğrenmek için buradayım.”





Inter’de iki teknik direktörle çalıştı, Inzaghi ve Chivu. Farklar neler? “Simone çok duygusaldı, maçı bir futbolcu gibi yaşardı. Elinden gelse kendisi sahaya çıkardı. Chivu ile oyun çok değişmedi, belki biraz daha hücumcuyuz. Chivu, Inter’i en zor anda, PSG’ye karşı Şampiyonlar Ligi finalinde alınan yenilgiden sonra devraldığı için çok iyi iş çıkardı. Kolay değildi ama bize bir yön vermeyi başardı.”





“Klopp’un inanılmaz bir enerjisi var, etkileyici bir aurası var: seninle konuştuğunda kendini daha iyi hissediyorsun. Teknik direktör olarak da durumu her zaman kontrol altında tutuyor. Birkaç tökezlemeye rağmen dünya futbolunun elitine geri dönmeye mahkûm olduğumuza inanıyorum. Ama milli takımı hak etmek için burada, Inter’de görevlerimi iyi yapmam gerekiyor.”





“Ben hem Almanım hem Kamerunluyum, içimde bu iki ruhu da taşıyorum. Bunu kendi tenimde yaşadım, zaman zaman ırkçı hakaretlere maruz kaldım ama ben bunu şöyle çözüyorum: Irkçılık var, ama benim zihnimde aptallığa yer yok.”