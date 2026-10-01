Bisikleti koşuyla değiştirdi: Saliba'nın dönüş tarihi belli oldu

Arsenal'in Fransız savunmacısı William Saliba, sakatlığından iyileşme sürecinde ilk kez koşmaya başladı ve önümüzdeki kasım ayında takımıyla birlikte müsabakalara dönmeyi umuyor.

Arsenal, geçtiğimiz temmuz ayında, Saliba'nın Fransa ile çıktığı Dünya Kupası kampanyasının ardından sırtındaki bir sorun nedeniyle sahalardan "uzun bir süre" uzak kalacağını açıklamıştı.

Bu durum, Saliba'nın Fransa Milli Takımı'nın bu yılki şampiyon İspanya'ya karşı yarı finalden elendiği maçta yalnızca 30 dakika sahada kalmasının ardından ortaya çıktı.

Başlangıçta Saliba'nın ameliyat olmak zorunda kalabileceğine dair endişeler vardı, ancak Arsenal durumun böyle olmadığını teyit etti; 25 yaşındaki oyuncunun bunun yerine alışılmış seviyesine dönebilmesi için "uzun bir rehabilitasyon dönemine" ihtiyacı var.

Sakatlık, Saliba'nın bu sezon Arsenal ile henüz forma giyememesi anlamına geliyor. Yaz döneminde takıma yeni katılan Jurrien Timber onun yerinde öne çıkan bir rol üstlendi; Premier Lig şampiyonunun son üç maçına Gabriel'in yanında ilk 11'de başladı.

İngiliz "Metro" gazetesi, Fransız "L'Equipe" gazetesine dayandırdığı haberinde, Saliba'nın geçen sezonun büyük bölümünü ve Dünya Kupası'nı atlatabilmek için ağrı kesici kullandığını ve maçların ardından çoğu zaman 24 ila 48 saat boyunca serbestçe hareket edemediğini doğruladı.

Saliba'nın günlük olarak tedavi ve masaj aldığı, ayrıca Arsenal'de fizyoterapistlerle her gün fizik tedavi seansları gördüğü iddia ediliyor; bu uzmanlar stoperin rehabilitasyonunda temkinli bir yaklaşım izlemeye özen gösteriyor.

Haberde ayrıca Saliba'nın bisiklet sürmeyi koşuyla değiştirdiği ve uzun süredir beklenen A takıma dönüşünün nihayetinde vücudunun önümüzdeki haftalarda nasıl tepki vereceğine bağlı olacağı belirtildi.

Ancak eski Saint-Etienne oyuncusunun, aynı seyirde devam etmesi ve başka bir aksilik yaşamaması halinde kasım ayında dönmeyi hedeflediği söyleniyor.

Saliba şu anda milli ara dönemini en iyi şekilde değerlendiriyor; birkaç gün dinlenmenin keyfini çıkarmak için Londra'dan ayrılarak Fransa'nın kuzey-orta kesiminde yer alan Île-de-France bölgesine gidiyor.



