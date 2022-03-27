Manchester United'ın kanat oyuncusu Tahith Chong, evinde silahlı bir soyguna uğradığını doğruladı.

Soyguncular tarafından rehin alınan genç futbolcu, değerli eşyalarının çalınmasına engel olamadı ve canını zor kurtardı.

Chıng, korkutucu bir olaya uğradığını ve iyi olduğunun bilgisini verdi ve kendisine gönderilen destek mesajları için teşekkür etti.

Şu anda Birmingham City'de kiralık oynayan, ancak Manchester United’ın oyuncusu olan Chong, pazar günü sosyal medya hesabından yaşanan soygunla ilgili bilgi verdi.

Ne söylendi?

The Sun, bu hafta 22 yaşındaki futbolcunun üç maskeli hırsız tarafından bıçak zoruyla tutulduğunu bildirdi.

Futbolcunun, binlerce pound değerinde mücevher, saat ve çantalarının çalındığı bilgisi verildi.

Birminghamlı genç oyuncu instagram hesabından yaptığı açıklamada, olayın aylar önce gerçekleştirdiğini belirtti.

Chong, şunları yazdı: "Herkese günaydın.

“Dün yayımlanan haberin kulağa oldukça korkutucu geldiğinin farkındayım.

“Ancak, bu dün olmadı ve ben şu anda iyiyim.

“Korkunç olayı, yaklaşık olarak iki ay önce yaşadım. Bunun dışındaki bilgiler doğru değil.

"Tüm mesajlarınız için teşekkür ederim.”

Manchester’daki hırsızlar durmuyor

Genç oyuncu, Manchester bölgesinde son aylarda hırsızlar tarafından hedef alınan birkaç oyuncudan sadece birisi.

Bu ay Paul Pogba’nın evi, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynadığı maç sırasında soyuldu.

Fransız orta saha oyuncusunun çocukları hırsızlığın yapıldığı sırada evde uyuyorlardı.

Manchester City'nin kanat oyuncusu Raheem Sterling'in de takımıyla deplasmandayken bir soygunun kurbanı olduğu bildirildi.

Unitedlı Victor Lindelof'un evi de ocak ayında hırsızlar tarafından soyulmuştu.

Aralık ayında ise Joao Cancelo, soyguncuları durdurmak isterken darbe almıştı ve yüzünde çeşitli morluklar oluşmuştu.

Daha fazlası için:

Liverpool'un eski oyuncusu Senegalli El Hadji Diouf: "Mohamed Salah, Afrikalı olduğunu anlamalı"