Cuma günü Nottingham Forest deplasmanında alınan 3-2'lik yenilgiyle Chelsea, Premier Lig'de üst üste üçüncü kez kaybetti. Xabi Alonso, takımının özgüveninin düşük olduğunu ve skoru korumakta zorlandığını kabul etti. Chelsea teknik direktörü kulüpteki herkesi birlik olmaya çağırırken orta saha oyuncusu Jordan Henderson, futbolcuların neyin ters gittiğini bilmediğini söyledi.

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Alonso: "Sorumluluk bize ait"

City Ground'daki yenilginin ardından Sky Sports'a konuşan Alonso, Chelsea'deki herkesi birlik olmaya çağırdı. "Kulüpte ve takımda herkesin birlik olup bu dönemi atlatması gerekiyor. Bununla başa çıkmalıyız ve sorumluluk bize ait" dedi. "Kulüpteki herkes için zor bir dönem. Takım ve taraftarlar için de öyle. Yine kaybettiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz ama çözüm bulmaya çalışmayı sürdürmeliyiz."

"Duramayız. Özgüvenimiz düşük ve takım skoru korumakta zorlanıyor."

Tepkilere rağmen Fofana'ya destek

Wesley Fofana, izinsiz verdiği YouTube röportajının ardından maçın başından itibaren Chelsea taraftarlarınca yuhalandı . Savunmacı, oyundan alınmadan önce Forest'ın ikinci golüyle sonuçlanan penaltıya da sebebiyet verdi. Fofana'nın özgüveni sorulduğunda Alonso, "Herkese destek olmalıyız. Zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Birlik olmalıyız" dedi.

Savunmadaki sorunlara ilişkin ise şunları ekledi: "Kesinlikle daha iyisini yapabiliriz. Bu seviyede skoru korumanız ve bu kadar çok gol yememeniz gerekiyor. Kaybetmemizin nedeni bu." Ligde yalnızca son sıradaki Crystal Palace (27), Chelsea'den (23) daha fazla gol yedi.

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Henderson yanıt arıyor

Maçın ardından neyin ters gittiği sorulan Chelsea orta saha oyuncusu Henderson, "Bilseydik maç kaybetmezdik. Futbolda her gün, her hafta farklı zorluklarla karşılaşıyorsunuz" dedi.

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"Premier Lig zorlu bir lig. Gelişmek ve daha iyi olmak için her gün çok çalışmaya devam etmeliyiz. Elbette şu anda kimse mutlu değil. Son dönemde çok fazla maç kaybettik ve daha iyi performans göstermemiz gerekiyor. İşin özü bu, ama çalışmaya devam edeceğiz."

Emegha, az sayıdaki olumlu gelişmeden biri

Alonso, oyuna sonradan girip iki gol atan Emmanuel Emegha'nın performansında teselli buldu. "Kesinlikle iyi bir etki yaratıyor. İyi iş çıkardı. Bu olumlu bir gelişme" dedi.

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Son beş lig maçının dördünü kaybeden Chelsea sekizinci sırada, ancak hafta sonu sonunda 13. sıraya kadar gerileyebilir.