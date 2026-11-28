Vincent Kompany, Bayern Münih'in Hamburg ile 0-0 berabere kalmasının ardından takımına birlik çağrısı yaptı. Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamalarına rağmen Belçikalı teknik direktör, oyuncularının zor koşullarda gösterdiği karakterden memnundu.

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Zorluklar karşısında direnç

Bayern Münih, cumartesi öğleden sonra ciddi bir oyuncu eksikliğiyle Volksparkstadion'a geldi. Bu durum Kompany'yi kulübün Bundesliga'da sekiz buçuk yılı aşkın süredir sahaya sürdüğü en genç ilk 11'i tercih etmeye zorladı. Deneyim eksikliğine ve 45 dakika boyunca bir kişi eksik oynamasına rağmen Alman devi, beraberliğe karşın teknik direktörünü gururlandıran bir mücadele ortaya koydu.

Yoğun baskı altında A takımda sahneye çıkan altyapı oyuncuları dikkatleri üzerine çekti. Kompany, maç sonrası basın toplantısında takımının savunmadaki çabasını değerlendirirken “Gençlerimizin bugün yaptıkları gerçekten çok özeldi” dedi. Bayern'in yüksek standartlarını zorlu bir deplasman ortamında sürdürmekle görevlendirilen ve ilk maçlarına çıkan oyuncuların çalışma azminden özellikle etkilendi. Genç oyuncularının karşılaştığı zorluğu kabul eden teknik direktör, “Codjo-Evora çok çalıştı; bunun zor olacağını biliyorduk” diye ekledi.

Takımın liderlerine destek

Bu genç kadronun direnci, devre arasından hemen önce Joshua Kimmich'in Alexander Rossing-Lelesiit'in saçını çektiği için oyundan atılmasıyla ciddi bir sınavdan geçti. Disiplin olayına ilişkin soruya Kompany, kulüp içindeki görüşmelerin kapalı kapılar ardında kalacağını vurgulayarak yanıt verdi. Eski Manchester City kaptanı, “Kendi aramızda her şeyi konuşup netleştireceğiz. Kamuoyuna bir şey açıklamak ya da bu konuda konuşmak istemiyorum” dedi.

Teknik direktör, özellikle tecrübeli oyuncular hata yaptığında soyunma odasındaki dayanışmanın önemini de vurguladı. “Birlikte hareket etmeliyiz. Kimmich'in kırmızı kart görmesinde olduğu gibi hata yaptığımız anlarda bunu kapalı kapılar ardında konuşup çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Son dakikalarda dürüst değerlendirme

Bayern, bir kişi eksik olmasına rağmen maçın sonlarına doğru, oyuna sonradan giren Luis Diaz'ın ceza sahasında yere düşmesiyle beklenmedik bir galibiyete yaklaşmıştı. Pek çok teknik direktör bu pozisyonu sonuçla ilgili eleştirileri savuşturmak için kullanabilirdi. Kompany ise hakemin penaltı vermeme kararını dikkat çekici bir dürüstlükle değerlendirdi. Belçikalı teknik direktör, “Orada lehimize penaltı verilemez” dedi. “İnsanlar elbette farklı düşünebilir ama bana göre bu penaltı değil. Luis Diaz'ın ayağı hafifçe çime takılıyor.”

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Golsüz beraberliğin ardından Bayern Münih, Bundesliga'da 23 puanla ikinci sırada kaldı . Bayern, bir maç eksiği bulunan ve pazar günü Bayer Leverkusen ile karşılaşacak lider Borussia Dortmund'un yalnızca bir puan gerisinde. Bayern, pazar günü 22 puanla üçüncü sıradaki Freiburg ile bir puan gerisinde, 21 puanla dördüncü sırada bulunan RB Leipzig arasında oynanacak maçın sonucuna göre ikinciliği de kaybedebilir.

Geleceğe dair umut

Kompany'yi belirgin biçimde endişelendiren tek konu, oyuna sonradan girdikten sonra 87. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Konrad Laimer'in yaşadığı sakatlıktı. Bu sakatlık, Bayern'in giderek uzayan sakatlar listesine bir yenisini ekledi. Çok yönlü Avusturyalı oyuncunun durumu sorulduğunda Kompany, “Konni Laimer için durum iyi görünmüyor” dedi. “Normalde biraz koşunca geçebilecek bir şeydir ama o bunu yapamadı. Bu yüzden iyi görünmüyor.”

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Eksik oyuncuların sayısı artmasına rağmen teknik direktör, durumun garipliği karşısında hafifçe gülerek “Şimdiye kadar şikâyet etmedik (gülüyor), öyle de kalsın” dedi. Bayern'in Bundesliga şampiyonluğu yarışında puan kaybettiği, stresli geçen öğleden sonra yaşanan kısa bir neşe anıydı.

Geleceğe bakıldığında teknik direktör, sakatlıklar geride kaldığında kadrosunun potansiyeline güveniyor. Genç oyuncularının kazandığı deneyimin uzun vadede karşılığını vereceğine inanıyor. “Bu takımın farklı bir yanı var. Kolay olmadı ve şu ana kadar yalnızca bir kez kaybettik” dedi. “Codjo-Evora ve Basti Assomo gibi çok yetenekli gençlerimiz var. Bir noktada işler yeniden lehimize dönecek, daha fazla oyuncumuz geri gelecek ve daha istikrarlı olacağız. O zaman her şey daha sorunsuz ilerleyecek.”