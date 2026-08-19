Camp Nou'da coşkulu ve gürültülü bir atmosferde, Barcelona'nın yeni kaptanı Brezilyalı Raphinha, takımın dostluk maçı olan Joan Gamper Kupası'nda Mısır ekibi Al Ahly ile karşılaşması öncesinde Blaugrana taraftarlarına güçlü ve etkileyici bir mesaj gönderdi.

Barcelona, Katalonya bölgesindeki Camp Nou'da rakibi Al Ahly'yi konuk ediyor. Bu geleneksel maçta Katalan ekibinin oyuncuları yeni sezon için tanıtılıyor.

Raphinha konuşmasına İspanya Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarına özel bir selam göndererek başladı ve şöyle dedi: "Dünya şampiyonlarını tebrik etmek isterim. Muhteşem bir iş çıkardılar ve dünyadaki tüm futbolcuların hayalini kurduğu bir başarıya imza attılar. Hepinizi tebrik ederim."

İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Barcelonalı yıldızlara yönelik mesajında şunları ekledi: "Onlara şunu söylemek isterim, bu başarıyla gurur duymalısınız ve isimlerinizin sonsuza dek dünya futbol tarihine kazınacağının farkında olmalısınız."

Ardından Brezilyalı kaptan sözlerini sahanın içindeki ve dışındaki herkese yöneltti ve şöyle devam etti: "Son olarak, bu sözler hepimize yönelik; ister sahanın içinde olan bizler, ister sahanın dışından bizi destekleyen sizler olun. Bir takım olarak gelişmeye devam ediyoruz ve bir takım olarak savaşmaya devam edeceğiz."

Raphinha açıklamalarını Katalan taraftarlara açık bir sözle noktaladı: "Bunun için tüm sezon boyunca hepinizin desteğine ihtiyacımız olacak, tıpkı her zaman yaptığınız ve yapmaya devam edeceğinizden emin olduğum gibi. Biz oyuncular ve teknik ekip olarak, bu sezon size birçok mutluluk yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan eminim."

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Brezilyalı yıldız tribünlerden gelen coşkulu alkışlar arasında sözlerini şöyle tamamladı: "Birlikte çok güçlüyüz ve ancak birlikte mümkün olan tüm kupalar için mücadele edebiliriz. Hepinize çok teşekkür ederim. Yaşasın Barcelona."