Birlik, çöküşün eşiğinde… İflas hayaletinin gölgesi, intikam sezonunu tehdit ediyor!

Medya mensubu Muhammed El-Bakiri, Al-Ittihad kulübünün mali durumu hakkında şok edici bir açıklama yaptı. El-Bakiri, “Al-Amid”in yaz transfer piyasasındaki planlarını gölgeleyebilecek ve takımın yeni sezondaki rekabet gücünü doğrudan etkileyebilecek bir krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

El-Bakiri, “Al-Arabiya FM” radyosuna konuk olduğu sırada, El-Ittihad’ın 2026 yazında tüm transfer işlemleri için 20 milyon avrodan fazla harcama yapamayacağını belirterek, bu rakamın aşılmasının kulübü iflasa kadar varabilecek gerçek bir mali krize sürükleyebileceğine dikkat çekti.

Ayrıca, büyük transferler için gerekli finansal likiditenin bulunmaması nedeniyle Al-Ittihad yönetiminin düşük maliyetli transferlere yönelmek zorunda kalacağını da ekledi; bu durum, takımı daha büyük bütçelere sahip kulüplerle rekabet etmekten uzaklaştırabilir.

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Al-Bakiri, krizin sadece mali boyutla sınırlı kalmayacağını, özellikle de yönetim mevcut transfer döneminde teknik kadronun ihtiyaçlarını karşılayamazsa teknik boyuta da uzanabileceğini belirtti; bu durum, sezon başlamadan önce takımın planlarını etkileyebilir.

Suudi gazeteci, açıklamalarını Al-Ittihad’ın zorlu bir döneme girdiğini vurgulayarak sonlandırdı. Hızlı çözümler bulunup bütçede denge sağlanmaz ve takıma gerekli desteği verme imkanı elde edilmezse, kulübün idari ve teknik kararlarına yansıyabilecek bir mali felaketle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bu gelişme, geçen sezon her alanda başarısız olan Al-Ittihad’ın şampiyonluklar konusunda eski konumunu geri kazanmayı hedeflediği bir dönemde ortaya çıkıyor.