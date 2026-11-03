İttihad kulübünün laneti, Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao'nun peşini bırakmazken, kendisinin geleneksel komşusu ve ezeli rakibi Al Ahli kapısından Suudi Roshn Ligi'ne dönebileceğine dair haberler gündeme geldi.

Conceiçao, geçtiğimiz sezonun sonunda, takıma herhangi bir kupa kazandırmayı başaramamasının ardından İttihad'ın başından ayrıldı ve şu ana kadar yeni bir takımın başına geçmeyi başaramadı.

Son saatlerde Portekizli teknik direktörün ismi, geçtiğimiz ekim ayında görevinden ayrılan Türk teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine, yeni bir takımın (Fenerbahçe'nin) başına geçmesiyle anıldı.

Ancak Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe kulübünün önümüzdeki dönemde takımın başına geçmesi için Kasımpaşa'nın teknik direktörü Türk Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardığını doğruladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Türk kulübünün Conceiçao ile yürüttüğü müzakerelerin başarısızlığa uğramasının nedenini açıkladı ve Portekizli teknik direktörün önümüzdeki dönemde beş büyük ligdeki kulüplerden birinin başına geçmek istediğini doğruladı.

Bu gelişme, Hollandalı teknik direktör Marino Pusic'in görevinden alınması halinde, Conceiçao'nun isminin önümüzdeki dönemde Al Ahli'nin başına geçme ihtimaliyle anıldığı bir dönemde geldi.

Conceiçao'nun, Avrupa sahalarında dikkat çeken bir kariyere sahip olduğu belirtiliyor; bu kariyerin en öne çıkan durağı Portekizli Porto takımıyla geçirdiği dönem olurken, buna ek olarak geçtiğimiz yıl İtalya Süper Kupası'nı kazandığı Milan kulübü de bulunuyor.