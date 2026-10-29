İttihad takımının teknik direktörü Alman Jens Wissing, Roshn Ligi'ndeki Abha maçında Elit Juy Ligi (21 yaş altı Suudi Ligi) yeteneklerinden birinden yararlanmaya karar verdi.

İttihad, Suudi Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında, yarın cuma günü Prens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri Stadı'nda Abha'ya konuk olacak.

Suudi gazeteci Alaa Said, Wissing'in İttihad 21 yaş altı takımı oyuncusu Suheyb Hosavi'yi, Abha maçını oynayacak A takımı kadrosuna bu sezon ilk kez dahil etmeye karar verdiğini söyledi.

Hosavi, Elit Juy Ligi'nin bu sezonunda sergilediği göz kamaştırıcı performanslarla dikkatleri üzerine çekti; büyüleyici bir sol ayağa sahip olan oyuncu, sağ kanat mevkisinde oynamakta da başarılı.

Genç oyuncu, 21 yaş altı Suudi Ligi'nin bu sezonunda takımının 7 galibiyet ve tek beraberlikten topladığı 22 puanla puan tablosunun zirvesine çıkmasına yardımcı oldu; takım, ikinci sıradaki Ahli'nin 4 puan önünde yer alıyor.

Hatırlatmak gerekirse, İttihad 21 yaş altı takımı, Elit Juy Ligi'nin son iki sezonunda dikkatleri üzerine çeken bir başka yeteneğe daha sahip: 7 golle müsabakanın üçüncü gol kralı olan forvet Ammar el-Gamidi. El-Gamidi, sırasıyla Ettifak ve Ahli'nin yıldızları Muhammed el-İsa ve Musa Adem'in yalnızca bir gol gerisinde bulunuyor.