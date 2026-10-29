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عمار الغامدي مهاجم فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account
Çeviri:

Birliğin golcüsü değil: Fisyen, Abha karşısında Jövi Elit Lig yeteneğine başvuruyor

Abha - Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Premier Lig
Al Ittihad U21 - Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21
Jawwy Elite League U-21
Suudi Arabistan

"Kaplanlar"a dikkat çeken takviye

İttihad takımının teknik direktörü Alman Jens Wissing, Roshn Ligi'ndeki Abha maçında Elit Juy Ligi (21 yaş altı Suudi Ligi) yeteneklerinden birinden yararlanmaya karar verdi.

İttihad, Suudi Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında, yarın cuma günü Prens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri Stadı'nda Abha'ya konuk olacak.

Suudi gazeteci Alaa Said, Wissing'in İttihad 21 yaş altı takımı oyuncusu Suheyb Hosavi'yi, Abha maçını oynayacak A takımı kadrosuna bu sezon ilk kez dahil etmeye karar verdiğini söyledi.

Hosavi, Elit Juy Ligi'nin bu sezonunda sergilediği göz kamaştırıcı performanslarla dikkatleri üzerine çekti; büyüleyici bir sol ayağa sahip olan oyuncu, sağ kanat mevkisinde oynamakta da başarılı.

Gelecek maçlar
ABH

ABH

Premier Lig

30 Eki 2026

ITT

ITT

Al Ittihad U21

Al Ittihad U21

Jawwy Elite League U-21

01 Kas 2026

Al Ahli U21

Al Ahli U21

Genç oyuncu, 21 yaş altı Suudi Ligi'nin bu sezonunda takımının 7 galibiyet ve tek beraberlikten topladığı 22 puanla puan tablosunun zirvesine çıkmasına yardımcı oldu; takım, ikinci sıradaki Ahli'nin 4 puan önünde yer alıyor.

Hatırlatmak gerekirse, İttihad 21 yaş altı takımı, Elit Juy Ligi'nin son iki sezonunda dikkatleri üzerine çeken bir başka yeteneğe daha sahip: 7 golle müsabakanın üçüncü gol kralı olan forvet Ammar el-Gamidi. El-Gamidi, sırasıyla Ettifak ve Ahli'nin yıldızları Muhammed el-İsa ve Musa Adem'in yalnızca bir gol gerisinde bulunuyor.

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