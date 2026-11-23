İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, 2035 Kadınlar Dünya Kupası'na birlikte ev sahipliği yapacak. Böylece 1966'daki erkekler turnuvasından bu yana ilk kez Birleşik Krallık'ta bir Dünya Kupası düzenlenecek. Tek aday olan dört ülkenin “All Together” planında Wembley, Old Trafford ve Hampden Park yer alırken ABD öncülüğündeki teklif 2031 turnuvasının ev sahipliğini aldı.

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Birleşik Krallık'ın 2035 Kadınlar Dünya Kupası ev sahipliği kesinleşti

İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler, pazartesi günü FIFA Kongresi'nin özel olarak düzenlenen çevrim içi toplantısında ortak ev sahipleri olarak onaylanmalarının ardından 2035 Kadınlar Dünya Kupası'nı birlikte düzenleyecek. Bu, İngiltere'nin 1966'daki erkekler turnuvasına ev sahipliği yapmasından bu yana Birleşik Krallık'ta düzenlenen ilk Dünya Kupası olacak.

39 gün boyunca 48 takımın 104 maça çıkacağı turnuvaya aday olan tek grup bu dört ülkeydi. BBC Sport'a göre FIFA, dört ev sahibinin tamamının turnuvaya otomatik olarak katılıp katılmayacağına henüz karar vermedi.

19 statlık planda Wembley, Old Trafford ve Hampden var

“All Together” adlı adaylık planında İngiltere'de 14, İskoçya'da iki, Galler'de iki ve Kuzey İrlanda'da bir olmak üzere 19 stat öneriliyor. İngiltere'deki statlar arasında Wembley, Old Trafford, Emirates Stadyumu, Etihad Stadyumu, St James' Park, Villa Park ve Elland Road bulunuyor. Hampden Park, Easter Road, Principality Stadyumu ve Cardiff City Stadyumu da listede yer alıyor.

Yeniden geliştirilmiş Windsor Park'ın Belfast'taki maçlara ev sahipliği yapması bekleniyor. Olası yeni bir Chelsea stadı da dahil olmak üzere üç stat daha eklenebilir. Böylece turnuva 16 şehirdeki 22 statta oynanabilir.

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FA yöneticisi, Euro 2022'nin bıraktığı mirası büyütme fırsatını vurguladı

Bu adaylık, İngiltere'nin 2022'de Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıp şampiyon olmasının ardından geldi. İngiltere Futbol Federasyonu CEO'su Mark Bullingham, Dünya Kupası'nın kadın futbolunu daha da ileri taşıyabileceğine inanıyor. “Euro 2022'ye ev sahipliği yapmak, örnek alınmak istenen rol modellerden oluşan bir kuşak yaratarak ve kadınlarla kız çocuklarının futbol oynama isteğini artırarak ülkemizde oyunu değiştirmemizi sağladı” dedi.

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“Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak, bunu dört ülkenin tamamında daha da ileri taşıma fırsatı verecektir.” İskoçya Futbol Federasyonu CEO'su Ian Maxwell ise bunu “İskoçya'da kadın ve kız futbolunun başına gelen en önemli şey” olarak nitelendirdi.

Vergi konusundaki çekinceler sürerken 2031 turnuvası ABD öncülüğündeki adaylığa verildi

Aynı toplantıda 2031 finallerinin ev sahipliği Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Kosta Rika ve Jamaika'nın ortak adaylığına verildi. FIFA, Birleşik Krallık'ın teklifine beş üzerinden 4,3 puan verdi ancak vergi ve güvenlik konularındaki hükümet garantelerine ilişkin çekincelerini belirtti.

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Bu arada Sarina Wiegman'ın ekibi bir sonraki turnuvaya katılmaya odaklanırken Wiegman da Ukrayna ile oynanacak Kadınlar Dünya Kupası play-off maçı için İngiltere kadrosuna iki yeni isim çağırdı .