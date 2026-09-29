İkinci grubun zirvesine yerleştiren mükemmel bir başlangıcın ardından Hırvat teknik direktör Zlatko Dalic, iki takımın da grup aşamasının son maçından önce yarı final biletini kaptığı, özel hesaplar taşıyan bir karşılaşmada Katar önünde yeni bir sınava çıkıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri teknik direktörü Zlatko Dalic, Körfez Kupası "Halici 27" mücadelelerinin üçüncü haftası kapsamında Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde bulunan Inma Stadı'nda oynanması planlanan Katar karşılaşmasının önemini vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri, ilk iki haftada 7 gol atıp kalesini gole kapatarak topladığı 6 puanla, averajla Katar'ın önünde grubun lideri konumunda. Katar Milli Takımı ise kalesinde gol görmeden 3 gol kaydetti.

Dalic, basın toplantısında şunları söyledi: "Katar Milli Takımı güçlü ve 2026 Dünya Kupası finallerine katıldı, bu yüzden ona karşı oynayacağımız karşılaşma özel bir meydan okuma olacak, ancak biz galibiyet elde etmeye ve ikinci grubun liderliğine oynayacağız."

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı teknik direktörü şöyle devam etti: "Yemen ve Bahreyn karşısında yüksek bir performans sergiledik ve yedi gol attık. Her üç günde bir maç oynuyoruz, bu da oyuncularda yorgunluğa yol açıyor, ancak bunu aşmaya çalışacağız."









Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sistem içinde çalışmaktan keyif alıyorum ve yalnızca on günlük bir çalışmanın ardından elde edilenlerden memnunum. Birinci gruptaki olaylara dair peşin hüküm vermeyeceğim, Suudi Arabistan ile Irak karşılaşmasını takip edeceğim. Katılan tüm milli takımlar güçlü ve sonunda yarı finalde son Dünya Kupası'na katılmış bir milli takımla karşılaşacağız."

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı oyuncusu Ali Salih ise turu geçmeyi garantiledikten sonra hedefin grup liderliğini korumak olduğunu belirterek, takımın hedefinin yalnızca yarı finale ulaşmanın ötesine geçtiğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Her milli takım galibiyet elde etmeyi arzular, ancak biz bir grup olarak grubumuzda tüm maçları kazanmaya çalışıyoruz. En büyük hedefimiz turnuvanın şampiyonluğunu kazanmak ve bu hedefe ulaşmak için antrenmanlarda ve maçlarda birbirimize yardım edeceğiz."