Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu, önümüzdeki salı günü Körfez Kupası "Khaleeji 27" finalinde Suudi Arabistan ile oynanacak maç öncesinde bugün pazar günü resmi bir açıklama yayınladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, Suudi Arabistan karşısındaki beklenen mücadelede takıma destek vermek amacıyla özel uçaklarla Cidde şehrine gitmek isteyen taraftarların istenen sayıya ulaştığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu, taraftarların katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan bir adım olarak, taraftarları Cidde'ye taşımak için 6 özel uçak tahsis etmişti.

Ancak Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonu, büyük taraftar ilgisinin ardından finalde takıma destek verecek taraftar sayısını iki katına çıkarmak için özel uçak sayısının 6 yerine 12'ye çıkarılmasına karar verildiğini doğrulayan yeni bir açıklama yayınladı.

Final maçına önümüzdeki salı günü Kral Abdullah Spor Şehri'ndeki Inma Stadı ev sahipliği yapacak.

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, Umman engelini tek golle aşarak tarihinde dördüncü kez final maçına yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri 2007 ve 2013'te iki kez şampiyon olurken, Suudi Arabistan kupayı sonuncusu 2003'te olmak üzere 3 kez kazandı.











