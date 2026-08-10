"Böyle bir kitabı asla kapatmazsınız" diyen Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un uzun yıllar formasını giyen kalecisi, Frankfurter Rundschau'ya konuştu. Trapp şu ana kadar dokuz kez milli oldu, 36 yaşındaki file bekçisi son olarak Kasım 2023'te Almanya Milli Takımı'nın kalesini korudu.

Buna rağmen milli takımı "hala takip ettiğini" söyleyen Trapp, geçen yılın yazından bu yana Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris FC'de forma giyiyor. "Burada kulübümde performans göstermek istiyorum" diyen tecrübeli kaleci, geçen sezonun üzerine koymak istediğini de belirtti.

Trapp, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları için milli takımın kadrolarında da yer aldı, ancak bu turnuvalarda forma şansı bulamadı. Artık 36 yaşında olmasına rağmen kendisini "fiziksel ve zihinsel olarak inanılmaz derecede formda. Birkaç yıl öncesinden daha formda" hissettiğini ifade eden Trapp, Paris'te ise başlangıçta ikinci kaleci olarak gelmesine rağmen geçen sezon kısa sürede ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Trapp'tan Klopp'a övgü: "Nasıl bir karakter olduğunu hepimiz biliyoruz"

2012-2015 ve 2018-2025 yılları arasında Eintracht Frankfurt forması giyen ve dört yıl önce kulüple Avrupa Ligi'ni kazanan Trapp, Almanya'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp için büyük beklenti taşıdığını söyledi: "Nasıl bir teknik direktör profili olduğunu hepimiz biliyoruz" diyen tecrübeli file bekçisi, Klopp'un "insanları peşinden sürükleyebildiğini" belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok büyük bir enerji yayıyor ve gittiği her yerde başarılı oldu."