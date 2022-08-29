Gabonlu yıldız, hırsızlar tarafından eşiyle birlikte silahla tehdit edildi.

Arsenal'den ayrılarak kariyerine Barcelona'da devam etmeyi tercih eden Pierre Emerick Aubameyang, şoke eden bir olayla sarsıldı.

El Pais'in haberine göre, Gabonlu yıldız geçtiğimiz gün Castelldefels'teki evinde bir soyguna uğradı.

Neler yaşandı?

Kapüşonlu ve silahlı bir grup, önce tecrübeli oyuncunun Barcelona'daki evinin bahçesine atladı. Hırsızlar daha sonra Aubameyang'ın evine girerek eşyaları çalmak için futbolcuya saldırmaya başladı.

Grup, oyuncuyu silahlar ve demir çubuklarla tehdit ederek isteklerinin kabul edilmesini sağlamaya çalıştı.

Büyük bir şiddet içeren olayda soyguncular para ve mücevher çalmayı başardı. Ayrıca kasayı da açan soyguncular, futbolcunun eşini de tehdit ettiler.

Sonra ne oldu?

Saldırının ardından suçlular olay yerinden kaçtı. Katalan güvenlik güçleri ise hırsızları tutuklamak için soruşturma başlattı. Polis kaynaklarına göre olayı emniyet güçlerine, Aubameyang'ın eşi bildirdi.

Hem Aubameyang hem de ailesinin güvende olduğu bilgisi mevcut.