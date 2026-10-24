Cumartesi öğleden sonra oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından 81. dakikada oyundan alınan Füllkrug, önce takım arkadaşlarıyla sevinmek için gülümseyerek sahaya çıktı. Ancak forvetin yüzündeki gülümseme bir anda yerini sert bir bakışa bıraktı ve Mainzlı Nadiem Amiri ile arasında hararetli bir sözlü tartışma başladı. İki Alman millî futbolcu kısa bir süre öfkeyle baş başa geldi. Werder'in orta saha oyuncusu Youri Regeer araya girip ikiliyi ayırmak zorunda kaldı.

Füllkrug daha sonra DAZN röportajında, "Amiri takım arkadaşıma pek saygılı davranmadı. Ben de ona sakin olmasını söyledim" diye açıkladı.

Füllkrug'un aksine, yeni Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp yönetimindeki ilk millî maçlar için kadroya çağrılan Amiri ise Sky'a şunları söyledi: "Sorun yok. Fülle'yi millî takımdan tanıyorum. Maçın başından beri bazı şeyler canımı sıkmıştı. Danny da Costa'ya yaptığı faulün ardından Füllkrug özür dilemek istemedi. Buna biraz kızmıştım." Mainzlı orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbol böyle bir şey. Birbirimizle iyi anlaşıyoruz ama birkaç hakaret edildi. Yine de sorun yok."

Niclas Füllkrug ve Nadiem Amiri bir kez birlikte Almanya Millî Takımı kadrosuna çağrıldı

Amiri ve Füllkrug, Almanya Millî Takımı'nda şimdiye kadar yalnızca bir kez, Eylül 2025'teki Dünya Kupası elemeleri için birlikte kadroya çağrıldıklarında buluştu. Werder'e dönen Füllkrug o tarihten bu yana millî takıma çağrılmadı ve geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'nı da kaçırdı. Amiri ise turnuvada yer aldı ve iki maçta sonradan oyuna girdi. Son olarak Klopp'un takımın başındaki ilk maçı olan, eylül sonunda Hollanda'da oynanan ve 1-1 biten karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

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Ağustos ortasında West Ham United'dan kiralık olarak Bremen'e dönen Füllkrug, bu günlerde millî takıma geri dönmek için performansıyla güçlü bir mesaj veriyor. Mainz deplasmanında 7. ve 25. dakikalarda penaltıdan attığı iki golle Werder'i öne geçirdi. Bunlar, Bundesliga'daki yedinci ve sekizinci golleriydi.

Niclas Füllkrug oyundan alınırken neden öfkelendi?

Füllkrug, Amiri ile yaşadığı yüz yüze tartışmanın yanı sıra Mainz'da bir kez daha öfkesine hâkim olamadı. 81. dakikada oyundan alınırken sert bir şekilde söylenip el kol hareketleri yaparak Werder'in yedek kulübesinin önünden geçip yerine gitti. Ancak maçın ardından vurguladığı üzere, oyundan alınmasına değil, başka bir şeye kızmıştı.

Füllkrug, "Oyuncu değişikliği biraz uzun sürdüğü için" kızdığını söyledi. "Birkaç dakika önce çıkmam gerektiğini işaret etmiştim. 3-2'lik skoru koruyabilmemiz için 11 oyuncunun da yüzde 100 hazır olması gerekiyordu." Top oyun dışındayken kendisinin değiştirilmediği "iki ya da üç fırsatın kaçırıldığını hissettiğini" belirterek, "Buna biraz sinirlendim" dedi. Ardından gülerek, daha erken bir değişikliğin zaten mümkün olmadığını ve öfkesinin tamamen yersiz olduğunu ekledi: "Sanırım top hiç oyun dışına çıkmamıştı. Yani hata bendeydi."