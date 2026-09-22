İspanya'daki Hakem Teknik Komitesi, Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki derbide yaşanan en çok konuşulan hakem kararlarına ilişkin tartışmayı, maçın hakemi Ortiz Arias ile video yardımcı hakem teknolojisinin bir pozisyonda açık bir hata yaptığını kabul ederek noktaladı; öte yandan komite, Madrid ekibinin itiraz ettiği bir başka kararı savundu.

"AS" gazetesine göre, Hakem Teknik Komitesi bugün salı günü maçtaki en tartışmalı iki pozisyona ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Bu pozisyonlar, Kang-in Lee'nin Federico Valverde'ye yaptığı müdahale ile Cuti Romero'nun Jude Bellingham ile olan teması. Bu iki pozisyon, Real Madrid yönetiminin ve teknik direktör José Mourinho'nun öfkesini alevlendirmişti; kulüp, hakemin her iki durumda da kırmızı kart göstermesi gerektiğini savundu.

Hakem Komitesi, Romero pozisyonundaki kararı savunuyor

Komite, Arjantinli savunmacı Cristian Romero'nun Bellingham'a yaptığı müdahale üzerinde durdu; bu, hakem Miguel Ángel Ortiz Arias'ın tartışmalı bir karar verdiği pozisyondu.

Hakem başlangıçta Atletico Madrid oyuncusuna karşı Bellingham lehine faul kararı vermiş, ardından video yardımcı hakem teknolojisi devreye girerek faul yapan oyuncunun kimliğinin yanlış belirlendiği konusunda hakemi uyarmış ve sarı kart Romero'ya çevrilmişti.

Real Madrid'in kırmızı kart gösterilmesi yönündeki taleplerine rağmen, hakem komitesi sarı kartla yetinilmesinin doğru karar olduğunu değerlendirdi.

Komite şöyle dedi: "Romero, topa oynadıktan sonra Bellingham'ın bacağına bastı. Yorumlanmaya oldukça açık bir güç derecesi söz konusu. Hakem, faulün yönünü belirlemede hata yaptı. Basma, hakemin değerlendirdiği pozisyonun kendisi içinde gerçekleşti. Pozisyon ekran üzerinden incelendiğinde, basma hareketi kontrolsüz olarak değerlendirildi."

Komite şunları ekledi: "Karar, doğrudan serbest vuruş ve sarı karttır. Video yardımcı hakem, müdahale etmekte isabetli davrandı."

Bu değerlendirme, hakem uzmanlarının, en son da eski Portekizli hakem Bruno Paixão'nun ifade ettiklerinin aksi yönünde. Paixão, Kooora'ya yaptığı açıklamada pozisyonun kırmızı kart gösterilmesini gerektirdiğini belirtmişti.

Kang-in Lee kırmızı kartı hak ediyordu

Buna karşılık, Hakem Teknik Komitesi bir başka pozisyonda açık bir hakem hatası bulunduğunu kabul etti ve Güney Koreli Kang-in Lee'nin ilk yarının sonundan önce Federico Valverde'ye yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini onayladı.

Komite şöyle dedi: "Kang-in Lee, Federico Valverde'nin ilerleyişini durdurmak için atıldı ve krampon çivileri oyuncunun bacağına çarptı; eklemde burkulma ve yaralanmaya yol açma riski yüksek bir durum söz konusuydu."

Komite, doğru kararın "doğrudan serbest vuruş ve kırmızı kart" olduğu sonucuna vardı ve yaşananların "hakem tarafından yapılmış açık ve bariz bir hata" olduğunu, video yardımcı hakem teknolojisinin devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

Hakem Komitesi, Huijsen'in kırmızı kartının doğruluğunu onaylıyor

Komite ayrıca, Real Madrid savunmacısı Dean Huijsen'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda video yardımcı hakem teknolojisinin müdahalesini de gözden geçirdi; video hakemi, oyuncuyu Giuliano Simeone ile karşı karşıya getiren durumun incelenmesi için hakemi çağırmıştı.

Komite, kırmızı kart kararının doğru olduğunu onaylayarak şu açıklamayı yaptı: "Giuliano pozisyonda üstünlüğü ele geçirmişti, top kontrolündeyken kaleye doğru yöneliyordu. Huijsen, topa mücadele etme imkânı bulunmaksızın onun kolundan tuttu."

Komite değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: "Bu bir penaltı ve kırmızı karttır. Video yardımcı hakem, müdahale etmekte isabetli davrandı."

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