Birincisi... Ürdün, Al-Salamy'yi Dünya Kupası tarihine yazdırdı

Ürdün Milli Takımı’nın teknik direktörü Faslı Jamal El-Salamy, 2026 Dünya Kupası’nda “Enshama”yı yöneterek Dünya Kupası tarihine eşsiz bir rekorla adını yazdırdı.

El-Salamy, Ürdün milli takımını, bu turnuvadaki ilk maçında Çarşamba sabahı, 10. grubun ilk turunda Avusturya ile karşı karşıya getirdi.

Fransız "Stats Foot" ağına göre, El-Salamy, tarihte Dünya Kupası'nda bir Asya milli takımını yöneten ilk Afrikalı teknik direktör oldu.

55 yaşındaki Faslı teknik direktör, Haziran 2024'te Ürdün milli takımının başına geçti ve takımıyla tarihte ilk kez Dünya Kupası finallerine katılmayı başardı.

Ürdün milli takımı, Özbekistan, Curaçao ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte Dünya Kupası'na ilk kez katılan 4 takımdan biri olarak kabul ediliyor.