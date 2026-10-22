Paris Saint-Germain, Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'yı telafi etme zorluğuyla karşı karşıya. Oyuncunun sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı yaşadığı kesinleşti; bu sakatlık onu aylarca sahalardan uzak tutacak ve teknik direktör Luis Enrique'yi bu eksikliği kapatmak için alternatifler aramaya zorlayacak.

Sakatlık açıklaması, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-2 mağlup etmesinden bir gün sonra geldi. Böylece önümüzdeki dönemde Gürcü kanat oyuncusunun yerini kimin dolduracağı sorusu gündeme oturdu.

Gharbi, Akliouche ve Doué seçenekler arasında

İlk yol, Kvaratskhelia'nın yerine kendi mevkisinde oynayacak yedekleri değerlendirmek. Luis Enrique'nin elinde doğal bir alternatif bulunuyor: Henüz uyum sürecinde olan ancak bazı olumlu sinyaller veren Belçikalı Mika Godts.

Ayrıca Maghnes Akliouche de teknik becerileri ve çok yönlülüğü sayesinde bir başka seçeneği temsil ediyor; zira hem kanatlarda hem de orta sahada oynayabiliyor. Aynı durum, birden fazla hücum mevkisinde görev yapabilen Désiré Doué için de geçerli.

Nuno Mendes: masadaki sürpriz seçenek

İkinci yol ise Enrique'nin, bir oyuncunun mevkisini değiştirerek onu Kvaratskhelia'nın bölgesinde değerlendirmesi. "Foot Mercato" sitesinin "L'Équipe" ve "Le Parisien" gazetelerinden aktardığına göre, Paris Saint-Germain, Portekizli Nuno Mendes'in hücum yeteneklerinden faydalanarak onu daha ileri bir mevkide oynatma ihtimalini değerlendiriyor.

Ancak bu seçenek, oyuncunun sakatlık nedeniyle birkaç hafta daha sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle hâlâ yalnızca bir olasılık; ayrıca onu kanat mevkisine çekmek, savunma hattının yeniden düzenlenmesini gerektirecek.

Savunma hattındaki muhtemel alternatifler arasında Lucas Hernández ve Lucas Beraldo'nun yanı sıra, sol tarafa kıyasla sağ bek mevkisinde oynamayı daha iyi beceren Warren Zaïre-Emery de yer alıyor.

Mayulu ve Ndjantou kulübün güvenine sahip

Paris Saint-Germain, "Le Parisien" gazetesine Senny Mayulu ve Quentin Ndjantou'nun kulüp tarafından takdir edildiğini ve Luis Enrique'nin önümüzdeki dönemde başvuracağı rotasyon sürecinde her ikisinin de rol üstleneceğini doğruladı.

Kulüp ayrıca, Kvaratskhelia'nın uzun süreli yokluğunu telafi etmek için kış transfer döneminde bir sol kanat oyuncusuyla anlaşma yapma ihtimalini de dışlamıyor; bu da Enrique'nin önündeki üçüncü yol.