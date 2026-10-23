İtalya'dan La Repubblica'nın haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Carrick'in yerine geçmeye sıcak bakıp bakmadığını öğrenmek için Antonio Conte ile gayriresmî temas kurdu.

İtalyan gazetesine göre Conte, bu konuda şimdiden iki net talepte bulundu: Bir yandan kadroyu kendi fikirleri ve taktiksel tercihleri doğrultusunda yeniden şekillendirebilmek için transferlerde tam yetki istiyor. Diğer yandan da tüm ekibini beraberinde getirmek istiyor.

Conte'nin Premier League'de daha önce iki deneyimi oldu. 2021-2023 yılları arasında Tottenham Hotspur'un başındaydı (maç başına 1,78 puan, 76 resmî maç). 2016-2018 yılları arasında Chelsea'yi çalıştırdı ve Maviler ile 2018 FA Cup'ı ve 2017 lig şampiyonluğunu kazandı (maç başına 2,12 puan, 102 resmî maç). Son olarak Napoli'de görev yaptı; burada 2025 Scudetto'sunu ve 2026 Supercoppa'yı kazandı. Şu anda herhangi bir kulüpte çalışmıyor.

Julian Nagelsmann, Manchester United'ın yeni teknik direktörü olacak mı?

Şu sıralar medyada Carrick'in yerine geçebilecek isimler olarak ManUnited ile anılan diğer iki aday da kulüpsüz. Bunlardan biri, oldukça başarılı geçen bir dönemin ardından yazın sürpriz bir kararla Newcastle United'daki görevinden ayrılan Eddie Howe. İddiaya göre ayrılığın nedeni, Sandro Tonalli, Bruno Guimaraes ve Anthony Gordon gibi kilit oyuncuların satılmasının ardından kulüp yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklardı.

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Howe'un yanı sıra Almanya Millî Takımı'nın eski teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın da Manchester'daki teknik direktörlük görevi için aday olduğu belirtiliyor. En azından The Telegraph böyle bildiriyor. Nagelsmann, Almanya Millî Takımı'nın başında geçirdiği üç yılın ve Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında son 32 turunda yaşanan utanç verici elenişin ardından yerini Jürgen Klopp'a bırakmıştı. Daha önce Bayern Münih, RB Leipzig ve TSG Hoffenheim'da başarılı bir şekilde çalışmıştı. Premier League, 39 yaşındaki teknik adam için yeni bir deneyim olacak. Bu nedenle Bayern Münih'teki eski patronu, ona Kırmızı Şeytanlar'da görev almamasını tavsiye etti.

Oliver Kahn, RTL/Sky Sport'ta yayınlanan "Triple - der Hagedorn Fußballtalk" programında, "Özellikle yabancı takımlar söz konusu olduğunda çok büyük deneyime sahip biri değil" dedi ve ekledi: "Premier League ve Manchester United, son yıllarda teknik direktörlük koltuğundaki istikrarlarıyla tanınmıyor."

Sir Alex Ferguson'ın 2013'teki ayrılışından bu yana, geçici görevler hariç, sekiz farklı teknik direktör görev yaptı. Louis van Gaal, Jose Mourinho ve Ralf Rangnick gibi büyük isimler de sonuçta ağır bir başarısızlık yaşadı. Bu nedenle Kahn, bir teklif alması hâlinde Nagelsmann'a Manchester'da sözleşme imzalamayı çok iyi düşünmesi gerektiğini söyledi: "Kendisine şunu sormalı: Şimdi atacağım bir sonraki adım ne? Bu adım mutlaka doğru olmak zorunda mı? Yoksa bu adımı, son yıllarda neredeyse her teknik direktörün er ya da geç başarısız olduğu Manchester United gibi büyük bir riskle mi birleştireceğim? (...) İnsan nereye gideceğine gerçekten dikkatle bakmalı."

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Manchester United şu anda ne kadar kötü durumda?

United bir kez daha ciddi bir krizin içinde. Kırmızı Şeytanlar, Premier League'de yedi maçta topladıkları yalnızca yedi puanla kendi beklentilerinin çok gerisinde kaldı; hatta yaklaşık 40 yılın en kötü sezon başlangıcına imza attı. League Cup'ta Brighton & Hove'a elendiler, Şampiyonlar Ligi'nde ise son olarak Como karşısında 4-1'lik korkunç bir hezimet yaşadılar.

Guardian gazetesi "utanç verici bir yenilgi" ifadesini kullandı. The Telegraph ise "bir teknik direktörün işine mal olacak türden bir performans" diye yazdı. Lombardiya'daki endişe verici performansın ardından kaptan Bruno Fernandes bile teknik direktörünün taktiklerini kamuoyu önünde eleştirdi.

Carrick ise maçın bitiş düdüğünün ardından temkinli konuştu. Pazar günü AFC Bournemouth'a karşı oynanacak lig maçına işaret ederek, "Bir sonraki maça kadar yapacak çok işimiz var ve takımı o maça hazırlamalıyız" dedi.

Carrick, geçen sezon Kırmızı Şeytanlar'ın başına Ruben Amorim'in yerine geçmiş ve güçlü bir ikinci yarı performansıyla İngiliz devini üç yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı. Bunun üzerine kulüp yönetimi, dönemin geçici teknik direktörünü 2028'e kadar geçerli uzun vadeli bir teknik direktörlük sözleşmesiyle ödüllendirmişti.

Bu nedenle savunma oyuncusu Lisandro Martinez de son dönemde açıkça Carrick'in arkasında durdu ve kulüp yönetimini ve transfer politikasını sert biçimde eleştirdi.

Martinez, ekim ortasında Atletico Madrid karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından "Kendimi çok tutmam gerekiyor ama bazen bu, kulübümüzün şu anki durumunu tam olarak yansıtıyor" diyerek tepki gösterdi. Daha fazla yatırım beklediğini söyledi. "Yüzde 100. Sportif direktörümüzden daha fazlasını bekliyorum. Dürüst olmam gerek: Oyuncular olarak daha fazlasını yapmalıyız ama böyle gecelere hazır olmak için güçlü bir kadro kurmak da önemli.

Sportif direktör Jason Wilcox geçen yaz takıma 170 milyonun üzerinde yatırım yapmıştı. Ancak bu yatırım, hücumdaki ve savunmanın sol tarafındaki sorunlu bölgelere değil, ağırlıklı olarak orta sahaya yapılmıştı. Martínez, "Sürekli teknik direktör değiştiremezsiniz, teknik direktör değiştiremezsiniz, teknik direktör değiştiremezsiniz" dedi ve "Peki ya diğer alanlar? Daha fazlasını söyleyemem" diye sordu.

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