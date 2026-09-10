Basına yansıyan haberler, Hilal'in iki yıldızı Faslı kaleci Yassine Bounou ile Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in Suudi Roshn Ligi'ndeki gelecek Teavun maçında oynayıp oynamayacağına dair durumu ortaya koydu.

Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında, öbür gün cumartesi, Teavun'a Buraydah'taki sahasında konuk olacak.

Suudi "El-Riyadiyye" gazetesi, Bounou'nun son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle maçta forma giyme ihtimalinin oldukça azaldığını belirtti.

Bounou, geçtiğimiz pazartesi Kingdom Arena'da oynanan ve Roshn Ligi'nin altıncı haftasındaki Neom karşılaşmasından önce arka uyluk kasından sakatlanmış, yerine Mohammed Al-Owais forma giymiş, ancak takımı temiz iki golle mağlubiyetten kurtaramamıştı.

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Gazete, Faslı kalecinin Hilal kafilesiyle Kasım'a seyahat etme durumunun, dün çarşamba günü aldığı tedavi seanslarının ardından belirsiz göründüğünü, kesin durumun ise seyahat öncesindeki son antrenmanda netleşeceğini açıkladı.

Öte yandan Summerville, geçtiğimiz Neom karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan iyileşmesinin ardından Teavun maçında oynamaya hazır hale geldi.

"El-Riyadiyye", Hollandalı kanat oyuncusunun kas şikâyetinin basit olduğunu, bunun da onu maçta normal şekilde oynamaya hazır kıldığını belirtti.

Hatırlatmak gerekirse Hilal, 15 puanla Suudi Ligi puan tablosunun zirvesinde yer alıyor; sırasıyla ikinci ve üçüncü sıralardaki Nassr ve Kadisiye'nin averaj farkıyla önünde bulunuyor.