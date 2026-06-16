Biri saha dışında… Senegalli yıldız, Fransa’ya karşı alınan yenilgiyi iki nedene bağlıyor

Senegal milli takımının yıldızı Papi Jaye, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımına karşı alınan yenilginin nedenlerini açıkladı ve takımın önümüzdeki maçlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını belirtti.

Senegal milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında, dün Salı akşamı "MetLife" Stadyumu'nda oynanan ve 9. grupta yer alan Fransa milli takımıyla karşılaştığı maçta 1-3 mağlup oldu.

İlk yarı golsüz berabere sona erdikten sonra Kylian Mbappé iki gol atarak Les Bleus'u heyecan verici bir galibiyete taşıdı.

Maçın ardından Katar'ın "BeIN Sports" kanalına konuşan Jaye, "Maça iyi başladık ve çok güçlü bir rakiple karşılaştık. Onlar fırsatlar yakaladı ve goller attı, ancak bu bir grup turnuvası ve ilk maçtaki mağlubiyet hiçbir şey ifade etmiyor. Kazanmak istiyorduk ama başaramadık, şimdi bir sonraki maça odaklanacağız."

Ayrıca, “Dünyanın en zorlu turnuvasında mücadele ediyoruz. Bundan dersler çıkaracak ve olumlu yanları değerlendireceğiz. Hatalarımızı telafi etmeye çalışarak sonraki maçlarda galip gelmeyi hedefliyoruz” diye ekledi.

İlk 45 dakikadan farklı olarak ikinci yarıda Fransa oyuncularına boşluklar bırakılmasıyla ilgili olarak Jayi, yüksek sıcaklıklardan ve stadyumlarla konaklama yerleri arasındaki uzun mesafelerden şikayet etti.

“Böyle bir sıcaklıkta oynamak zorlu bir durum; ayrıca ulaşım ve stadyum ile konaklama yeri arasındaki mesafeler nedeniyle yorgunluk yaşadık” dedi.

Senegal milli takımı, ikinci turda önümüzdeki Salı günü şafak vakti Norveç ile karşılaşacak, ardından 26 Haziran akşamı son turda Irak ile mücadele edecek.