Arjantinli Lionel Messi'nin yeteneği, küçük yaşlarından itibaren herkesi hayran bırakıyordu; ancak topla gösterdiği erken yaştaki olağanüstü becerileri bile Barcelona'daki herkesi ikna etmeye yetmedi.

Barcelona'da yarattığı kuşkulara rağmen Lionel Messi, kulübün tarihini sonsuza dek değiştirmeyi başardı.

Yirmi yılı aşkın bir süre sonra gazeteci Florent Torchut'un ortaya çıkardığı raporlar, Messi'nin zirveye giden yolculuğunun başlangıçta kuşkulardan uzak olmadığını hatırlatıyor.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, France Football dergisinde çalışan ve "Kral Leo" biyografisinin yazarı olan Fransız gazeteci, Arjantinlinin 2000 yılının sonbaharında Barcelona'daki ilk denemeleri sırasında La Masia antrenörleri tarafından hazırlanan üç değerlendirme raporunu ortaya çıkardı.

Torchut'un paylaştığı belgeler, Barcelona'ya katıldığında 13 yaşında olan Rosario doğumlu futbolcunun aldığı farklı değerlendirmeleri gösteriyor.

Teknik becerileri kısa sürede dikkat çekti; ancak boyu ve fiziksel gelişimi, daha üst seviyelerde mücadele edebilme kapasitesi konusunda kuşkular doğurdu.

Messi hakkında 3 farklı rapor

İlk antrenör, Messi'nin futbol becerilerini ve yaşıtlarına karşı teknik üstünlüğünü övdü.

Raporda şu ifadeler yer aldı: "Yaşına göre teknik açıdan son derece eksiksiz bir oyuncu." Antrenör ayrıca onun keskin oyun görüşüne, hareket çevikliğine, zekâsına, çalım yeteneğine ve şutlarının gücüne dikkat çekti. Rapor olumlu bir değerlendirmeyle sona erdi: "Ceza sahası içinde mükemmel. Tek zayıf noktası kısa boyu ve fiziksel gücünün azlığı. Muhteşem bir oyuncu."

İkinci değerlendirme ise daha karamsar bir bakış sundu. Antrenör, Arjantinli oyuncunun tartışmasız teknik becerisini kabul etmekle birlikte, fiziksel yapısının ilerlemesinin önünde büyük bir engel oluşturabileceğini düşündü.

Raporda şöyle deniyordu: "Kısa boyu (142 cm) rekabet etmesini engelliyor."

Antrenör, boyu 150 cm'ye ulaşsa bile daha üst kategorilerde oynayabilme kapasitesini dahi sorguladı. Vardığı sonuç kesindi: "Onunla sözleşme yapılması gerektiğini düşünmüyorum."

Antrenör, Messi'nin gelişiminin takip edilmesini ve iki yıl sonra yeniden değerlendirilmesini önerdi.

Üçüncü rapor ise kökten farklı bir bakış açısı ortaya koydu. Raporu kaleme alan kişinin genç Arjantinli oyuncunun potansiyeli konusunda hiçbir kuşkusu yoktu ve onunla kulüp adına sözleşme yapılması çağrısında bulunarak şöyle dedi: "Bir bakıma o, (genç) Maradona. Ben onunla sözleşme yapardım; verecek çok şeyi var. Nasıl gelişeceğini göreceğiz."





Diego Armando Maradona ile yapılan karşılaştırma, Messi'nin yeteneğinin o kadar erken bir dönemde bile nasıl bir izlenim bırakabildiğini ortaya koydu.

Üç rapor, üç farklı bakış açısı ve tek bir sonuç: Teknik kapasitesi olağanüstü görünüyordu, ancak fiziksel yapısı belirsizdi.

Messi, Barcelona forması altında 778 resmî maç oynadı; 672 gol attı ve 35 kupa kazandı.

On üç yaşında Rosario'dan gelen ve fiziksel kapasitesi hakkında kuşkular dile getirilen bu çocuk, sonunda kulübün tarihî gol kralı ve tüm zamanların en iyi oyuncusu oldu (İspanyol gazetesine göre).