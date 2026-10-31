Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, yarın pazar günü "El Sardinero" stadında Racing Santander ile oynanacak maç öncesinde takımının kadrosunu açıkladı. Kadroda Federico Valverde'nin yokluğu sürerken, kaleci Thibaut Courtois gripten iyileşerek geri döndü.

Valverde'nin kadro dışı kalması, Barcelona'ya karşı oynanan El Clásico maçında yaşadığı sakatlıktan tam olarak iyileşememesinden kaynaklanıyor. Mourinho, bugün cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Uruguaylı orta saha oyuncusunun bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini doğruladı.

Portekizli teknik adamın, Valverde'nin yokluğunu telafi etmek için sağ bek mevkiinde Denzel Dumfries'e görev vermesi bekleniyor; zira ikisinden hiçbiri düzenli olarak ilk on bir yerini garantileyememiş olsa da Dumfries, Mourinho yönetiminde Trent Alexander-Arnold'dan daha fazla oyun süresi aldı.

Courtois'nın Racing karşısında ilk on birde yer alıp almayacağı ise soru işareti olarak kalıyor; kendisi grip nedeniyle Barcelona maçında yer almamasının ardından kadroya geri döndü. Ukraynalı Andriy Lunin ise El Clásico'daki performansının ardından Mourinho'dan övgü aldı; teknik adam, ona şu ana kadar hak ettiği oyun süresini vermediğini itiraf etti.

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Courtois ilk on birde başlamadığı takdirde Lunin, ister La Liga'da ister Kral Kupası'nda olsun yeni bir forma giyme şansı elde edebilir.

Kadroda ayrıca Éder Militão, sakatlığından iyileşmesinin ardından geri döndü. Mourinho, savunma hattının önemli dayanaklarından biri olarak gördüğü Militão'nun ilk on birdeki yerini yeniden kazanmasına zemin hazırlamak amacıyla oyun süresini kademeli olarak artırmayı planlıyor.

Real Madrid'in Racing Santander maçı kadrosu:

- Kaleciler: Courtois, Lunin, Fran González.

- Defans: Militão, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries.

- Orta saha: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo, Thiago.

- Forvet: Endrick, Mbappé, Espi, Brahim Díaz, Yan Diomande.