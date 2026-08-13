Al-Nassr Kulübü, yeni 2026-2027 futbol sezonu başlamadan önce oyuncularını bedavaya kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Zira oyunculardan biri, ezeli rakipleri İttihad ve Hilal'e transfer olmayı reddetmişti.

Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesi, Suudi Profesyonel Lig Birliği bünyesindeki Mali Denetim Komitesi'nin, Al-Nassr Kulübü yönetiminin Abdulrahman Ghareeb'in sözleşmesini tescil etmek için yaptığı başvuruyu reddettiğini bildirdi.

Al-Nassr Kulübü, iki ay önce Abdulrahman Ghareeb ile geçen sezon sonunda sona eren sözleşmesinin yenilenmesi konusunda anlaşmaya varmıştı; ancak üzerindeki mali kısıtlamalar nedeniyle bu yenilemeyi şu ana kadar hayata geçiremedi.

Gazete, başkent kulübünün, özellikle Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa'yı Real Mallorca'dan kadrosuna katmasına izin verilmesinin ardından, Suudi kanat oyuncusunun sözleşmesini tescil etmek için Mali Denetim Komitesi'ne yeni bir başvuru yaptığını, ancak başvurunun yeniden reddedildiğini açıkladı.

Böylece, Suudi kulübü mevcut yaz transfer döneminin sonuna kadar sözleşmesini tescil etmeyi başaramaz ise Abdulrahman Ghareeb, Al-Nassr'dan bedavaya ayrılabilir.

Ghareeb, geçen kış transfer döneminde de aslında Al-Nassr'dan ayrılmaya yakındı; Hilal ve İttihad kulüpleri hizmetlerini almak istediklerini belirtmiş, ancak oyuncu "El-Alemi" ile sözleşmesini yenilemeye karar vermişti.

29 yaşındaki oyuncu, geçen sezonki AFC Şampiyonlar Ligi 2 turnuvasında Al-Nassr'ın en öne çıkan yıldızlarından biriydi ve takımı final maçına taşımıştı; ancak takım, Japon ekibi Gamba Osaka'ya karşı tek golle mağlup olmuştu.

Al-Nassr Kulübü'nde bu durumla karşı karşıya kalan tek oyuncu Ghareeb değil; aynı durum, sözleşmesini yenilemesine rağmen henüz tescil edilmeyen kaleci Raghed Al-Najjar için de geçerli.

Al-Nassr'ın, yaşadığı mali kriz nedeniyle mevcut yaz transfer döneminde yalnızca tek bir transfer gerçekleştirdiğini hatırlatalım; bu da Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic'in ayrılığını telafi etmek için katılan Samu Costa transferiydi.