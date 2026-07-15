Biri Faslı, diğeri Mısırlı… Conte, Dünya Kupası’nın sürprizleri arasına bir Arap ikilisini dahil ediyor

İtalya’nın eski teknik direktörü Antonio Conte, Dünya Kupası’nda dikkatini çeken yetenekler listesinin başına Arap ikili Haytham Hassan ve Ayub Bouadi’yi koydu. Conte, ikilinin genç yaşlarına rağmen sergiledikleri olgunluk ve karakteri överek, onların turnuvanın en önemli keşiflerinden olduğunu vurguladı.

İtalyan “La Gazzetta dello Sport” gazetesiyle yaptığı uzun röportajda Conte, turnuva hakkındaki düşüncelerini paylaşarak yıldız oyuncular ve taktiksel yönelimler hakkında konuştu. İtalyan teknik direktör, sahalardan geçici olarak uzaklaşmış olmasına rağmen oyunun tüm ayrıntılarını takip etmeye devam ettiğini söyledi: “Bu tutku içimde kök salmış durumda ve taktiksel gelişmeleri incelemeyi, her zaman en son gelişmeleri takip etmeyi seviyorum.”

Conte, daha önce çalıştırdığı en önemli iki oyuncunun, Harry Kane ve Lautaro Martínez’in karşı karşıya geleceği İngiltere-Arjantin yarı final maçına değindi ve Kane’i “açık bir forvet, ama aynı zamanda mükemmel bir oyun kurucu” olarak tanımladı.

Lautaro hakkında ise şöyle konuştu: “O varken bir Inter Milan var, o yokken başka bir Inter Milan var. Mısır’a karşı Arjantin’in üçüncü golündeki hareketi muhteşemdi; ilerledi, topu kapattı, Enzo Fernández’e zaman kazandırdı ve ardından kusursuz bir orta gönderdi. Bunu bir forvetten beklemezsiniz. O ve Álvarez, takımın çıkarını her şeyin üstünde tuttular.”

Turnuvada en çok hangi isimlerden etkilendiği sorulduğunda Conte tereddüt etmeden şöyle cevap verdi: "Üç oyuncu beni çok etkiledi... Faslı Bouadi, Fildişi Sahili'nden Olay ve Mısırlı Hassan."

İtalyan teknik direktör, özellikle bu iki Arap oyuncuyu övdü ve Faslı Ayub Bouadi’nin dikkat çekici bir taktiksel olgunluk sergilediğini, hatlar arasında bağlantı kurma ve boşlukları akıllıca okuma konusunda büyük bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı. Mısırlı Haytham Hassan ise cesaret, karakter ve akıllı hareketleri ile hızlı kararları sayesinde son üçte bir sahada fark yaratma yeteneğine sahip olduğunu belirtti.