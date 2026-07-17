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Spain Argentina(C)Getty Images

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Biri ezici bir üstünlük sağlıyor… Küresel bir kamuoyu araştırması, İspanya ve Arjantin milli takımlarına verilen desteğin boyutunu ortaya koyuyor

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
İspanya
Arjantin
ABD

Afrika kıtasında İspanyollara güçlü destek

İspanyol "Marca" gazetesi tarafından yapılan bir kamuoyu araştırması, önümüzdeki Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak Dünya Kupası finalinde Arjantin ile karşılaşacak olan İspanya milli takımının, dünya çapındaki taraftarların tercihlerinde açık bir üstünlük sağladığını ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların çoğu bu merakla beklenen maçta "La Roja"yı destekleme eğilimindeydi.

Ankete 20 binden fazla kişi katıldı ve her katılımcıdan, finalde hangi milli takımı destekleyeceğini seçmeden önce hangi kıtaya ait olduğunu belirtmesi istendi.

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Gazete, kullanıcıların coğrafi konumlarını doğrulamak için IP adreslerini kontrol ettiğini belirtti. "Marca"ya göre bu, dünyanın farklı kıtalarındaki oy eğilimlerini ortaya çıkardı; ancak gazetenin İspanyol olması, anket sonuçlarını etkileyebileceği ve kamuoyunu tam olarak yansıtmayabileceği de belirtildi.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG

Sonuçlar, İspanya’nın tüm kıtalarda üstünlüğünü ortaya koydu; Kuzey Amerika’da oyların %72’sini alırken Arjantin %28’de kaldı; Güney Amerika’da ise %59’a karşı %41 oranında oy aldı.

Asya’da bu oran %82’ye karşı %18’e, Afrika’da ise %88’e karşı %12’ye yükseldi. Ayrıca İspanya, Avrupa’da oyların %53’ünü alırken Arjantin %47’sini aldı; Okyanusya’da ise %86’ya karşı tango dansçılarının %14’ü oldu.

İspanya, yarı finalde Fransa’yı 2-0 mağlup ederek elemişti; Arjantin ise aynı turda İngiltere’yi son dakikada 2-1 yenmişti.

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