İspanyol "Marca" gazetesi tarafından yapılan bir kamuoyu araştırması, önümüzdeki Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak Dünya Kupası finalinde Arjantin ile karşılaşacak olan İspanya milli takımının, dünya çapındaki taraftarların tercihlerinde açık bir üstünlük sağladığını ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların çoğu bu merakla beklenen maçta "La Roja"yı destekleme eğilimindeydi.

Ankete 20 binden fazla kişi katıldı ve her katılımcıdan, finalde hangi milli takımı destekleyeceğini seçmeden önce hangi kıtaya ait olduğunu belirtmesi istendi.

Ayrıca okuyun

FIFA'dan İngiltere ve Arjantin arasındaki siyasi krize ilişkin ilk yorum

Perde arkası ortaya çıktı... İngiltere oyuncuları Tuchel'in kararlarından şok oldu!

Gazete, kullanıcıların coğrafi konumlarını doğrulamak için IP adreslerini kontrol ettiğini belirtti. "Marca"ya göre bu, dünyanın farklı kıtalarındaki oy eğilimlerini ortaya çıkardı; ancak gazetenin İspanyol olması, anket sonuçlarını etkileyebileceği ve kamuoyunu tam olarak yansıtmayabileceği de belirtildi.

Sonuçlar, İspanya’nın tüm kıtalarda üstünlüğünü ortaya koydu; Kuzey Amerika’da oyların %72’sini alırken Arjantin %28’de kaldı; Güney Amerika’da ise %59’a karşı %41 oranında oy aldı.

Asya’da bu oran %82’ye karşı %18’e, Afrika’da ise %88’e karşı %12’ye yükseldi. Ayrıca İspanya, Avrupa’da oyların %53’ünü alırken Arjantin %47’sini aldı; Okyanusya’da ise %86’ya karşı tango dansçılarının %14’ü oldu.

İspanya, yarı finalde Fransa’yı 2-0 mağlup ederek elemişti; Arjantin ise aynı turda İngiltere’yi son dakikada 2-1 yenmişti.