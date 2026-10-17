Real Betis oyuncusu Hector Bellerin, takımının İspanya La Liga kapsamında "La Cartuja" stadyumunda Barcelona karşısında 5-2 kaybettiği maçta bazı hakem kararlarının müsabakaya etki ettiğini ifade etti; ancak aynı zamanda oyuncuların kendi hatalarının sorumluluğunu alması ve kırmızı kart olayının takımın bu sezondaki yoluna etki etmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bellerin, "Movistar LaLiga" kanalına yaptığı açıklamalarda, Barcelona büyüklüğünde bir takıma karşı oynamanın zorluğuna rağmen maçın ilk yarı ve ikinci yarının başında büyük ölçüde dengeli geçtiğini söyledi ve rakibin bu süreçte beklenen sayıda fırsat üretemediğine dikkat çekti.

Bellerin şöyle devam etti: "Barcelona büyüklüğünde bir takıma karşı savunma yapmanın zorluğu göz önüne alındığında, fırsatlar büyük ölçüde dengeliydi. Bir miktar top hakimiyeti vardı ve bu kalitede bir takım yeterli fırsat yaratamıyordu. Ardından iki takım için de bazı adil olmayan kararlar geldi; ister bir itmenin ardından gelen elle oynama ister tehlikeli hareket olsun, iki oyuncu aynı şekilde cezalandırılmadı."

Kırmızı kart, kaldıramayacağımız bir hata

Betis oyuncusu, Facundo Bernal'in kırmızı kart görmesi üzerinde durdu ve Barcelona'nın sahip olduğu hücum kalitesine sahip bir takım karşısında eksik oynamanın takımının işini daha da zorlaştırdığını belirtti; ancak takım arkadaşının hatasını fark ettiğini ve diğer oyunculardan özür dilediğini vurguladı.

Bellerin, "Kırmızı kart, kaldıramayacağımız bir hata. Facundo ile konuştum, sorumluluğunun farkında ve takımdan özür diledi. O andan itibaren bu kalitede bir takımla eksik oyuncuyla mücadele etmek zor bir görev haline geldi, ama son dakikalara kadar büyük bir hırsla savaştık." dedi.

Bellerin ayrıca şunları ekledi: "11 oyuncuyla, en iyi takımlarla mücadele edebileceğimizi kanıtladık ve her zaman söylediğimiz gibi, her şeye ve herkese karşı."

Bellerin, Betis'in iptal edilen golü hakkında konuştu

Bellerin, Giovani Lo Celso'nun golünün video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" incelemesinin ardından, atağın başlangıcındaki elle oynama nedeniyle iptal edilmesi kararına da değindi ve bazı hakem kararlarının şüphe uyandırdığını belirtti.

Bellerin, "Hakemin görevi son derece zor, ancak bunlar oldukça şüpheli pozisyonlar; birinde bir oyuncu cezalandırılıyor, diğerinde bir başkası ödüllendiriliyor. Yine de bunu bahane olarak kullanmak istemiyorum." dedi.